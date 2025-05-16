Видеотрансляция переговоров России и Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начались переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле
Начались переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

В Стамбуле 16 мая проходят переговоры между делегациями России и Украины по урегулированию конфликта. URA.RU ведет прямую трансляцию событий с места встречи.

Наблюдать за переговорами можно на платформах Rutube и «VK Видео» на каналах URA.RU. Это первая очная встреча сторон с 2022 года — тогда диалог был прерван Киевом на финальной стадии, несмотря на близость к достижению соглашения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Стамбуле 16 мая проходят переговоры между делегациями России и Украины по урегулированию конфликта. URA.RU ведет прямую трансляцию событий с места встречи. Наблюдать за переговорами можно на платформах Rutube и «VK Видео» на каналах URA.RU. Это первая очная встреча сторон с 2022 года — тогда диалог был прерван Киевом на финальной стадии, несмотря на близость к достижению соглашения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...