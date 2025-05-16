Видеотрансляция переговоров России и Украины

Начались переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле
новость из сюжетаВ Стамбуле проходят российско-украинские переговоры
В Стамбуле 16 мая проходят переговоры между делегациями России и Украины по урегулированию конфликта. URA.RU ведет прямую трансляцию событий с места встречи.
Наблюдать за переговорами можно на платформах Rutube и «VK Видео» на каналах URA.RU. Это первая очная встреча сторон с 2022 года — тогда диалог был прерван Киевом на финальной стадии, несмотря на близость к достижению соглашения.
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