На трассе под Березниками машина насмерть сбила пешехода. Видео

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По предварительным данным, пешеходы переходили проезжую часть на красный сигнал светофора
По предварительным данным, пешеходы переходили проезжую часть на красный сигнал светофора Фото:

В Березниковском округе Пермского края в результате ДТП погиб пешеход, другому потребовалась помощь медиков. Инцидент произошел днем 16 мая на трассе Кунгур — Соликамск — Усолье, передает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«Со стороны Березников в направлении Усолья ехал автомобиль ВАЗ-2114 под управлением молодого человека 2006 года рождения. На 8-м километре трассы водитель допустил наезд на двух пешеходов. <...> В результате один из них (мужчина) скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Второй пешеход (женщина) доставлен в медучреждение с травмами различной степени тяжести», — указано в telegram-канале дорожных полицейских.

Предварительно установлено, пешеходы переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Для уточнения всех фактов ДТП была организована проверка.

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В Березниковском округе Пермского края в результате ДТП погиб пешеход, другому потребовалась помощь медиков. Инцидент произошел днем 16 мая на трассе Кунгур — Соликамск — Усолье, передает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. «Со стороны Березников в направлении Усолья ехал автомобиль ВАЗ-2114 под управлением молодого человека 2006 года рождения. На 8-м километре трассы водитель допустил наезд на двух пешеходов. <...> В результате один из них (мужчина) скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Второй пешеход (женщина) доставлен в медучреждение с травмами различной степени тяжести», — указано в telegram-канале дорожных полицейских. Предварительно установлено, пешеходы переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Для уточнения всех фактов ДТП была организована проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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