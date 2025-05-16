В Березниковском округе Пермского края в результате ДТП погиб пешеход, другому потребовалась помощь медиков. Инцидент произошел днем 16 мая на трассе Кунгур — Соликамск — Усолье, передает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
«Со стороны Березников в направлении Усолья ехал автомобиль ВАЗ-2114 под управлением молодого человека 2006 года рождения. На 8-м километре трассы водитель допустил наезд на двух пешеходов. <...> В результате один из них (мужчина) скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Второй пешеход (женщина) доставлен в медучреждение с травмами различной степени тяжести», — указано в telegram-канале дорожных полицейских.
Предварительно установлено, пешеходы переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Для уточнения всех фактов ДТП была организована проверка.
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