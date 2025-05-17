FT: никто в администрации Трампа не поддержал критику России на манер Европы

Окружнее президента США Дональда Трампа продолжает занимать нейтральную позицию в отношении украинского конфликта, отказываясь поддерживать антироссийскую риторику Европы и выражая недовольство обеими сторонами. Такую позицию высказали британские политические обозреватели
«До сих пор европейскую риторику не поддержал никто в администрации Трампа, которая продолжает выражать недовольство обеими сторонами конфликта, не выделяя Россию. Также США намекают на то, что могут уйти (отстраниться от решения проблемы — прим. URA.RU)», — указано в публикации Financial Times.
По данным источников издания, в Вашингтоне сохраняются разногласия относительно дальнейшей политики в рамках урегулирования конфликта. При этом большинство выступает за поиск дипломатических путей.
URA.RU уже писало, что Трамп пересмотрел свою политику по украинскому конфликту, выражая разочарование ходом событий и отмечая, что Москва выдвигает чрезмерные требования. Глава Белого Дома также критикует киевскую власть за излишнюю медлительность и неумение договариваться. Многие западные СМИ уверены, Евросоюз не может понять, что собирается предпринять Трамп после прошедших стамбульских переговоров.
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