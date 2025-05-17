FT: никто в администрации Трампа не поддержал критику России на манер Европы

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Вашингтон выступает с критикой двух сторон украинского кризиса, считают в Британии
Вашингтон выступает с критикой двух сторон украинского кризиса, считают в Британии Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Окружнее президента США Дональда Трампа продолжает занимать нейтральную позицию в отношении украинского конфликта, отказываясь поддерживать антироссийскую риторику Европы и выражая недовольство обеими сторонами. Такую позицию высказали британские политические обозреватели

«До сих пор европейскую риторику не поддержал никто в администрации Трампа, которая продолжает выражать недовольство обеими сторонами конфликта, не выделяя Россию. Также США намекают на то, что могут уйти (отстраниться от решения проблемы — прим. URA.RU)», — указано в публикации Financial Times.

По данным источников издания, в Вашингтоне сохраняются разногласия относительно дальнейшей политики в рамках урегулирования конфликта. При этом большинство выступает за поиск дипломатических путей.

URA.RU уже писало, что Трамп пересмотрел свою политику по украинскому конфликту, выражая разочарование ходом событий и отмечая, что Москва выдвигает чрезмерные требования. Глава Белого Дома также критикует киевскую власть за излишнюю медлительность и неумение договариваться. Многие западные СМИ уверены, Евросоюз не может понять, что собирается предпринять Трамп после прошедших стамбульских переговоров.

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Окружнее президента США Дональда Трампа продолжает занимать нейтральную позицию в отношении украинского конфликта, отказываясь поддерживать антироссийскую риторику Европы и выражая недовольство обеими сторонами. Такую позицию высказали британские политические обозреватели «До сих пор европейскую риторику не поддержал никто в администрации Трампа, которая продолжает выражать недовольство обеими сторонами конфликта, не выделяя Россию. Также США намекают на то, что могут уйти (отстраниться от решения проблемы — прим. URA.RU)», — указано в публикации Financial Times. По данным источников издания, в Вашингтоне сохраняются разногласия относительно дальнейшей политики в рамках урегулирования конфликта. При этом большинство выступает за поиск дипломатических путей. URA.RU уже писало, что Трамп пересмотрел свою политику по украинскому конфликту, выражая разочарование ходом событий и отмечая, что Москва выдвигает чрезмерные требования. Глава Белого Дома также критикует киевскую власть за излишнюю медлительность и неумение договариваться. Многие западные СМИ уверены, Евросоюз не может понять, что собирается предпринять Трамп после прошедших стамбульских переговоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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