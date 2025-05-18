ВСУ пытались ударить дронами по двум приграничным областям России: карта ударов БПЛА 18 мая

Минобороны: в Белгородской области сбили 18 дронов ВСУ

18 мая 2025 в 12:12 Размер текста - 17 +

Над Белгородской областью за час было сбито 14 дронов ВСУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За прошедшую ночь средствами ПВО над российскими регионами был перехвачен и уничтожен 21 беспилотник ВС Украины. Так, 18 дронов сбили над Белгородской и три — над Брянской областями. Подробнее об атаках украинских дронов по территории РФ — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Белгородская область Изначально за ночь силами ПВО над территорией Белгородской области было сбито четыре БПЛА противника. Однако рано утром регион атаковали еще 14 дронов. Все они были успешно сбиты. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что за прошедшие сутки в Белгородском районе сразу несколько населенных пунктов подверглись атакам беспилотников ВСУ. «Поселок Октябрьский, села Бессоновка и Черемошное подверглись атакам четырех беспилотников, два из которых сбиты. В поселке Октябрьский поврежден частный дом, в селе Бессоновка — складское помещение сельхозпредприятия», — написал Гладков в своем telegram-канале . Брянская область В регионе за прошедшую ночь были сбиты три БПЛА ВСУ. Информации о пострадавших не поступало, заявил глава Брянской области Александр Богомаз в своем telegram-канале . На месте сейчас работают оперативники и экстренные службы. Где объявляли опасность атак БПЛА Краснодарский край Ночью в Краснодарском крае был введен режим «беспилотной опасности» в связи с риском падения фрагментов дронов. Об этом информировало приложение МЧС России со ссылкой на экстренное уведомление регионального центра оповещения. Курская область Опасность атаки беспилотников была объявлена в Курской области, сообщил региональный оперштаб в telegram-канале . Силы ПВО были приведены в боевую готовность. Спустя пару часов в регионе была объявлена ракетная опасность. Жителям советовали соблюдать осторожность. В конечном итоге была дана команда «отбой». Воронежская область В регионе рано утром также была объявлена опасность атаки украинских дронов. Губернатор области Александр Гусев в своем telegram-канале призвал местных жителей сохранять спокойствие и ждать сообщений от властей. Позже он сообщил об отмене режима опасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За прошедшую ночь средствами ПВО над российскими регионами был перехвачен и уничтожен 21 беспилотник ВС Украины. Так, 18 дронов сбили над Белгородской и три — над Брянской областями. Подробнее об атаках украинских дронов по территории РФ — в материале URA.RU. Белгородская область Изначально за ночь силами ПВО над территорией Белгородской области было сбито четыре БПЛА противника. Однако рано утром регион атаковали еще 14 дронов. Все они были успешно сбиты. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что за прошедшие сутки в Белгородском районе сразу несколько населенных пунктов подверглись атакам беспилотников ВСУ. «Поселок Октябрьский, села Бессоновка и Черемошное подверглись атакам четырех беспилотников, два из которых сбиты. В поселке Октябрьский поврежден частный дом, в селе Бессоновка — складское помещение сельхозпредприятия», — написал Гладков в своем telegram-канале. Брянская область В регионе за прошедшую ночь были сбиты три БПЛА ВСУ. Информации о пострадавших не поступало, заявил глава Брянской области Александр Богомаз в своем telegram-канале. На месте сейчас работают оперативники и экстренные службы. Где объявляли опасность атак БПЛА Краснодарский край Ночью в Краснодарском крае был введен режим «беспилотной опасности» в связи с риском падения фрагментов дронов. Об этом информировало приложение МЧС России со ссылкой на экстренное уведомление регионального центра оповещения. Курская область Опасность атаки беспилотников была объявлена в Курской области, сообщил региональный оперштаб в telegram-канале. Силы ПВО были приведены в боевую готовность. Спустя пару часов в регионе была объявлена ракетная опасность. Жителям советовали соблюдать осторожность. В конечном итоге была дана команда «отбой». Воронежская область В регионе рано утром также была объявлена опасность атаки украинских дронов. Губернатор области Александр Гусев в своем telegram-канале призвал местных жителей сохранять спокойствие и ждать сообщений от властей. Позже он сообщил об отмене режима опасности.