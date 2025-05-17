Движение по реконструируемым улицам Крисанова и Карпинского в Перми будет открыто до конца текущего года. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
«После завершения дорожных работ займемся озеленением территории. Техническое движение на всех этапах будет запущено до конца этого года», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
По словам губернатора, он проверил ход строительных работ вместе с первым заместителем министра транспорта России Валентином Ивановым. Сейчас на объектах ведутся работы по расширению полос, возводится новый мост через Данилиху. Инвестор приступил к полной замене трамвайных путей.
Ремонтом улицы Крисанова занялись в 2021 году. Дорогу планировали открыть в 2027 году. О реконструкции путепровода по улице Карпинского заговорили в начале прошлого года. Движение здесь собираются запустить весной 2026-го.
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