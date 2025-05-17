17 мая 2025

Махонин раскрыл, когда в Перми завершится ремонт центральных магистралей. Фотогалерея

Движение по улицам Крисанова и Карпинского в Перми откроют до конца 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Два направления соединят Индустриальный район, центр города, дорогу к аэропорту, Западный обход и трассу до Усть-Качки
Два направления соединят Индустриальный район, центр города, дорогу к аэропорту, Западный обход и трассу до Усть-Качки Фото:

Движение по реконструируемым улицам Крисанова и Карпинского в Перми будет открыто до конца текущего года. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«После завершения дорожных работ займемся озеленением территории. Техническое движение на всех этапах будет запущено до конца этого года», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

По словам губернатора, он проверил ход строительных работ вместе с первым заместителем министра транспорта России Валентином Ивановым. Сейчас на объектах ведутся работы по расширению полос, возводится новый мост через Данилиху. Инвестор приступил к полной замене трамвайных путей.

Ремонтом улицы Крисанова занялись в 2021 году. Дорогу планировали открыть в 2027 году. О реконструкции путепровода по улице Карпинского заговорили в начале прошлого года. Движение здесь собираются запустить весной 2026-го.

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Движение по реконструируемым улицам Крисанова и Карпинского в Перми будет открыто до конца текущего года. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «После завершения дорожных работ займемся озеленением территории. Техническое движение на всех этапах будет запущено до конца этого года», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. По словам губернатора, он проверил ход строительных работ вместе с первым заместителем министра транспорта России Валентином Ивановым. Сейчас на объектах ведутся работы по расширению полос, возводится новый мост через Данилиху. Инвестор приступил к полной замене трамвайных путей. Ремонтом улицы Крисанова занялись в 2021 году. Дорогу планировали открыть в 2027 году. О реконструкции путепровода по улице Карпинского заговорили в начале прошлого года. Движение здесь собираются запустить весной 2026-го.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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