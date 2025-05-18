Мэр Лошкин поручил оперативно вывозить челябинских фанатов «Трактора» после игр

Глава Челябинска Алексей Лошкин поручил организовать транспортное сообщение для болельщиков хоккейного клуба «Трактор» после поздних матчей. Об этом стало известно на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
«Все игры выездные, по московскому времени, заканчиваются поздно. Людям вернуться домой становится трудно. Определитесь с транспортом, чтобы к моменту окончания матча болельщики могли поехать по домам», — заявил Лошкин.
Таким образом, добраться из фан-зоны и других мест просмотра матчей домой станет проще. Транспорт должен будет курсировать по специальному расписанию, скоординированному с временем окончания игр «Трактора».
Сегодня, 19 мая, «Трактор» и ярославский «Локомотив» сыграют в Челябинске. Фан-зоны будут открыты возле арены «Трактор» и у Торгового центра — там расположится автокинотеатр. Ранее болельщики собирались в парке имени Гагарина. Посмотреть игру, которая проходила 13 мая собрались более 7000 человек. На пике матча их число достигло 10 000.
Кроме того, 17 мая сообщалось, что главный приз Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубок Гагарина выставили в центре Челябинска. Его временно установили у здания драматического театра, рядом со знаменитой скульптурой верблюда. Далее кубок отправился в путешествие по знаковым местам города. Следом трофей успел побывать на озере Тургояк и в одноименном нацпарке. Сам кубок изготовлен из серебра 925-й пробы и покрыт позолотой. Он весит 26,8 килограмма, из которых 19 килограммов приходится на чистое серебро.
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