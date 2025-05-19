Из Тюмени запустят автобусы за границу

С 27 мая из Тюмени в Бишкек (Киргизия) будет запущен регулярный автобусный рейс. Об этом сообщили в главном управлении строительства. Рейсы будут осуществляться раз в неделю по вторникам.
«С 27 мая из Тюмени в Киргизию можно будет уехать раз в неделю. Международный маршрут будет осуществлять движение каждый вторник, время отправления из Тюменского автовокзала в 20:10», — сообщили в ГУС.
Стоимость билета составит пять тысяч рублей. Маршрут составит 2,1 тысячи километров, расстояние преодолеют за 38,5 часов.
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