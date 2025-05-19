Из Тюмени запустят автобусы за границу

Из Тюмени запустят автобусы в Киргизию с 27 мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюменцы преодолеют расстояние до Киргизии за 38,5 часов
Тюменцы преодолеют расстояние до Киргизии за 38,5 часов Фото:

С 27 мая из Тюмени в Бишкек (Киргизия) будет запущен регулярный автобусный рейс. Об этом сообщили в главном управлении строительства. Рейсы будут осуществляться раз в неделю по вторникам.

«С 27 мая из Тюмени в Киргизию можно будет уехать раз в неделю. Международный маршрут будет осуществлять движение каждый вторник, время отправления из Тюменского автовокзала в 20:10», — сообщили в ГУС.

Стоимость билета составит пять тысяч рублей. Маршрут составит 2,1 тысячи километров, расстояние преодолеют за 38,5 часов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 27 мая из Тюмени в Бишкек (Киргизия) будет запущен регулярный автобусный рейс. Об этом сообщили в главном управлении строительства. Рейсы будут осуществляться раз в неделю по вторникам. «С 27 мая из Тюмени в Киргизию можно будет уехать раз в неделю. Международный маршрут будет осуществлять движение каждый вторник, время отправления из Тюменского автовокзала в 20:10», — сообщили в ГУС. Стоимость билета составит пять тысяч рублей. Маршрут составит 2,1 тысячи километров, расстояние преодолеют за 38,5 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...