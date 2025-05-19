В Хакасии ФСБ нашла среди заключенных бойца террористической организации

В Хакасии сотрудники ФСБ обнаружили новую информацию в отношении 39-летнего мужчины, ранее осужденного за госизмену. Установлено, что он состоял в украинской террористической организации и участвовал в вооруженных столкновениях в Мариуполе (ДНР). Об этом сообщили в республиканском управлении ФСБ.
«Сотрудниками региональных УФСБ и УФСИН в ходе оперативно-разыскных мероприятий дополнительно получены ранее неизвестные сведения о противоправной деятельности заключенного», — заявили правоохранители. Информацию передает местное издание «Шанс».
Так, выяснилось, что в 2022 году мужчина присоединился к запрещенной в РФ украинской террористической организации и принимал участие в боях в районе Мариуполя и на заводе «Азовсталь» в ДНР. Также он проводил подготовку членов националистических формирований.
В пресс-службе управления ФСБ уточнили, что мужчина был ранее осужден Московским городским судом и приговорен к 17 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. Работая на одном из российских предприятий промышленности, он передал сведения, составляющие гостайну, представителю из Украины. В ноябре 2024 года мужчину этапировали для отбывания наказания в исправительное учреждение Хакасии. В настоящее время в отношении него возбуждено новое уголовное дело по статье об организации террористического сообщества и участия в нем. Следственные органы и сотрудники спецслужб проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных мужчиной преступлений.
Ранее в Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали девять человек, из них восемь — подростки. Все они подозреваются в подготовке серии терактов в День Победы. Задержанные — местные жители. Через мессенджер Telegram один из них получил предложение присоединиться к международной террористической организации для совершения преступлений. Позже он вовлек в нее семерых сверстников и родственника. В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела.
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