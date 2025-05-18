18 мая 2025

На Ямале построят полигон спецтехники за 380 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Земельные участки уже выделены
Земельные участки уже выделены Фото:

В Новом Уренгое построят полигон спецтехники. Стоимость подряда оценивается в 380 млн рублей, сообщается в закупке. 

По данным аукционной документации, власти Нового Уренгоя намерены построить в западной промышленной зоне города полигон для хранения спецтехники. Для этих целей уже выделены земельные участки — один на 13,3 тысячи кв. м, а второй — на 12,9 тысячи кв. м. На территории полигона разместятся гараж и контрольно-пропускной пункт. Предусмотрена также стоянка на 19 парковочных мест. «Здания должны соответствовать требованиям, позволяющим обеспечить антитеррористическую защищенность в период его эксплуатации», — сообщается в дополнительных требованиях к госконтракту. Документ имеется в распоряжении редакции.

Начальная цена контракта — 382,2 млн рублей. В торгах участвовали представители двух компаний. Победитель пока не называется.

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В Новом Уренгое построят полигон спецтехники. Стоимость подряда оценивается в 380 млн рублей, сообщается в закупке.  По данным аукционной документации, власти Нового Уренгоя намерены построить в западной промышленной зоне города полигон для хранения спецтехники. Для этих целей уже выделены земельные участки — один на 13,3 тысячи кв. м, а второй — на 12,9 тысячи кв. м. На территории полигона разместятся гараж и контрольно-пропускной пункт. Предусмотрена также стоянка на 19 парковочных мест. «Здания должны соответствовать требованиям, позволяющим обеспечить антитеррористическую защищенность в период его эксплуатации», — сообщается в дополнительных требованиях к госконтракту. Документ имеется в распоряжении редакции. Начальная цена контракта — 382,2 млн рублей. В торгах участвовали представители двух компаний. Победитель пока не называется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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