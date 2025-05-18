На Ямале построят полигон спецтехники за 380 млн рублей

В Новом Уренгое построят полигон спецтехники. Стоимость подряда оценивается в 380 млн рублей, сообщается в закупке.
По данным аукционной документации, власти Нового Уренгоя намерены построить в западной промышленной зоне города полигон для хранения спецтехники. Для этих целей уже выделены земельные участки — один на 13,3 тысячи кв. м, а второй — на 12,9 тысячи кв. м. На территории полигона разместятся гараж и контрольно-пропускной пункт. Предусмотрена также стоянка на 19 парковочных мест. «Здания должны соответствовать требованиям, позволяющим обеспечить антитеррористическую защищенность в период его эксплуатации», — сообщается в дополнительных требованиях к госконтракту. Документ имеется в распоряжении редакции.
Начальная цена контракта — 382,2 млн рублей. В торгах участвовали представители двух компаний. Победитель пока не называется.
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