В каких лагерях Тюмени остались путевки на летние смены

Под Тюменью располагается больше десятка загородных лагерей, рассчитанных на полный день пребывания. Только в нескольких из них еще есть путевки на летние смены. Агентство URA.RU сделало подборку мест, где можно отдохнуть детям на каникулах. Данные взяты с официальных сайтов учреждений.
На первую летнюю смену, которая пройдет с 29 мая по 11 июня осталось несколько свободных путевок в лагерь «Остров детства». Также можно еще успеть попасть и на шестую смену с 17 по 30 августа.
В центре «Ребячья республика» еще можно приобрести путевку на сокращенную шестую смену. Она пройдет с 18 по 24 августа. В лагере «Олимпийская ребячка» есть места на последнюю смену с 17 по 30 августа.
В детском центре «Витязь» в продаже имеются путевки на вторую, третью и четвертые смены. Продолжительность смен — 14 дней.
В детский лагерь «Снежинка» путевки остались на все шесть смен. Лагерь в этом году отроется впервые.
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