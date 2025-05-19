19 мая 2025

В каких лагерях Тюмени остались путевки на летние смены

В тюменских лагерях еще остались путевки на летние смены
© Служба новостей «URA.RU»
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В пять лагерей под Тюменью еще можно купить путевки на летние смены
В пять лагерей под Тюменью еще можно купить путевки на летние смены Фото:

Под Тюменью располагается больше десятка загородных лагерей, рассчитанных на полный день пребывания. Только в нескольких из них еще есть путевки на летние смены. Агентство URA.RU сделало подборку мест, где можно отдохнуть детям на каникулах. Данные взяты с официальных сайтов учреждений.

На первую летнюю смену, которая пройдет с 29 мая по 11 июня осталось несколько свободных путевок в лагерь «Остров детства». Также можно еще успеть попасть и на шестую смену с 17 по 30 августа.

В центре «Ребячья республика» еще можно приобрести путевку на сокращенную шестую смену. Она пройдет с 18 по 24 августа. В лагере «Олимпийская ребячка» есть места на последнюю смену с 17 по 30 августа.

В детском центре «Витязь» в продаже имеются путевки на вторую, третью и четвертые смены. Продолжительность смен — 14 дней.

В детский лагерь «Снежинка» путевки остались на все шесть смен. Лагерь в этом году отроется впервые.

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Под Тюменью располагается больше десятка загородных лагерей, рассчитанных на полный день пребывания. Только в нескольких из них еще есть путевки на летние смены. Агентство URA.RU сделало подборку мест, где можно отдохнуть детям на каникулах. Данные взяты с официальных сайтов учреждений. На первую летнюю смену, которая пройдет с 29 мая по 11 июня осталось несколько свободных путевок в лагерь «Остров детства». Также можно еще успеть попасть и на шестую смену с 17 по 30 августа. В центре «Ребячья республика» еще можно приобрести путевку на сокращенную шестую смену. Она пройдет с 18 по 24 августа. В лагере «Олимпийская ребячка» есть места на последнюю смену с 17 по 30 августа. В детском центре «Витязь» в продаже имеются путевки на вторую, третью и четвертые смены. Продолжительность смен — 14 дней. В детский лагерь «Снежинка» путевки остались на все шесть смен. Лагерь в этом году отроется впервые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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