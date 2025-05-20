Андрей Разыграев рассказал о подготовке к конкурсу «Интервидение»

Над возрожденным международным конкурсом «Интервидение» работают люди, которые делали в России Олимпиаду и «Евровидение-2009». Шоу обещает быть красочным и масштабным. Об этом в разговоре с URA.RU заявил один из членов оргкомитета, бывший программный директор «Муз-ТВ» и креативный продюсер Андрей Разыграев. Он также развеял все сомнения и опасения, которые появляются вокруг конкурса.
«Указ "О проведении Международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году" был подписан Владимиром Путиным в феврале, поэтому ожидать, что сейчас уже все готово, конечно, не приходится. 12 июня до конкурса останется сто дней и уже к этому времени будет более полная картина по грядущему событию. Уверяю вас, над мероприятием трудятся лучшие люди нашей страны», — заявил Разыграев.
Однако четких обозначенных сроков подготовки к конкурсу член оргкомитета не назвал, напомнив, что «Интервидение» — шоу. А этот формат предполагает немного другой, а не структурированный подход.
Что касается отсутствующей на сегодняшний день песни участника от России SHAMANа (наст. имя — Ярослав Дронов), то композиций нет пока ни у одной из заявленных стран, которых будет на конкурсе более 20. Разыграев отметил, что Ярославу была предложена всесторонняя помощь музыкальных продюсеров и композиторов, если такая потребуется. «Страна давно доверилась SHAMANу и сделала свой выбор. Он прекрасно понимает и ощущает всю ответственность, возложенную на его плечи», — говорит эксперт.
«Интервидение» — конкурс эстрадной песни, организованный Международной организацией радиовещания и телевидения (OIRT). Прообразом в 1961 году стал международный фестиваль песни в польском городе Сопот, выступление на котором было престижным для каждой страны Восточного блока. СССР впервые принял участие в этом конкурсе в 1963 году. В этом году возрожденный конкурс состоится 20 сентября в Москве.
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