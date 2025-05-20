Пушкинский музей отказался от своего филиала в Екатеринбурге

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) с 1 января 2026 года перестанет работать со своим филиалом в Екатеринбурге. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе учреждения.
«Это решение было связано с пересмотром стратегии развития ГМИИ им. А.С. Пушкина и созданием новой институции по работе с современным искусством на базе Пушкинского музея», — пояснили представители московского музея. Несмотря на это, учреждение продолжит поддерживать партнерские отношения с коллегами и планирует реализовать запланированные проекты до конца 2025 года.
В уральском филиале URA.RU заявили, что никакой официальной информации по этому поводу им не поступало. «Продолжаем работать», — заявили в музее.
16 мая филиал музея в Екатеринбурге переехал из земской школы на улице Добролюбова на новую площадку — в «Сити Центр» на проспекте Ленина. Кроме этого, в учреждении сменился директор — им стала Елена Бикитеева, которая заняла место Анны Акимовой, она возглавляла филиал с августа 2023 года.
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