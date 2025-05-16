Филиал музея изобразительных искусств им. Пушкина (бывший ГЦСИ) в Екатеринбурге переехал из земской школы на улице Добролюбова. С 17 мая учреждение открывается в «Сити Центре». URA.RU заглянуло в новое пространство.
Теперь музей можно найти на проспекте Ленина, 50 (6 подъезд). Команда заметно увеличила площади: теперь экспозиции будут располагаться на трех этажах вместо двух на Добролюбова. «Мы будем смотреть, как ведет себя площадка, потому открылось очень много различных нюансов. Это все-таки не то здание, в котором мы были: здесь бетон, там у нас в основе были деревянные перекрытия. Там у нас была безвозмездная аренда от города, здесь вообще другая история. В рамках этого мы переосмысляем себя», — поделилась с URA.RU новый директор Елена Бикитеева.
Первым проектом на новой площадке стала выставка «Клуб строителей: от деталей к вечности». В «Ночь музеев», 17 мая, екатеринбуржцы смогут посетить ее и узнать о знаковом памятнике авангардной архитектуры Свердловска 1927 года.
Экспозиция получилась трехчастной. В первом разделе гости познакомятся с культурным контекстом Свердловска XX века, во втором — с феноменом советского клуба, историей здания Клуба строителей, его архитектурой и ролью в жизни горожан, в третьем — с работами современных художников.
Помимо нового пространства, в уральском Пушкинском музее произошли и другие изменения. Заведующим филиала в Екатеринбурге стала Елена Бикитеева. Она пришла на замену Анне Акимовой, которая возглавляла учреждение с августа 2023 года.
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