20 мая 2025

В тюменской прокуратуре прошла массовая смена руководства

В трех муниципалитетах Тюменской области сменились прокуроры
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуроры сменились в Тюменском, Ишимском и Голышмановском районах
Прокуроры сменились в Тюменском, Ишимском и Голышмановском районах Фото:

В управлениях прокуратуры Тюменского, Голышмановского и Ишимского районов (Тюменская область) были назначены новые руководители. Информация об этом указана на сайте регионального управления ведомства.

«Прокурором Тюменского района назначен Антушев Сергей Федорович, прокурором Голышмановского района — Казанцев Василий Сергеевич. Ишимскую межрайонную прокуратуру возглавил Бизин Николай Виталиевич», — указано на официальном сайте прокуратуры Тюменской области.

По данным источников URA.RU, смена руководства плановая. И связана с ротацией кадров в прокуратуре.

Ранее URA.RU писало о том, что первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров ушел в отставку. Он оставил службу 30 апреля в связи с выходом на заслуженный отдых и сменой сферы деятельности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В управлениях прокуратуры Тюменского, Голышмановского и Ишимского районов (Тюменская область) были назначены новые руководители. Информация об этом указана на сайте регионального управления ведомства. «Прокурором Тюменского района назначен Антушев Сергей Федорович, прокурором Голышмановского района — Казанцев Василий Сергеевич. Ишимскую межрайонную прокуратуру возглавил Бизин Николай Виталиевич», — указано на официальном сайте прокуратуры Тюменской области. По данным источников URA.RU, смена руководства плановая. И связана с ротацией кадров в прокуратуре. Ранее URA.RU писало о том, что первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров ушел в отставку. Он оставил службу 30 апреля в связи с выходом на заслуженный отдых и сменой сферы деятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...