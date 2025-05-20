В тюменской прокуратуре прошла массовая смена руководства

В управлениях прокуратуры Тюменского, Голышмановского и Ишимского районов (Тюменская область) были назначены новые руководители. Информация об этом указана на сайте регионального управления ведомства.
«Прокурором Тюменского района назначен Антушев Сергей Федорович, прокурором Голышмановского района — Казанцев Василий Сергеевич. Ишимскую межрайонную прокуратуру возглавил Бизин Николай Виталиевич», — указано на официальном сайте прокуратуры Тюменской области.
По данным источников URA.RU, смена руководства плановая. И связана с ротацией кадров в прокуратуре.
Ранее URA.RU писало о том, что первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров ушел в отставку. Он оставил службу 30 апреля в связи с выходом на заслуженный отдых и сменой сферы деятельности.
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