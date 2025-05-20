Жена пермяка, пострадавшего от собак, обратилась к лидеру ЛДПР Слуцкому

Супруга пермяка Александра Беляева, на которого напали питбультерьеры на парковке у «Пермских моторов», просит ужесточить правила содержания опасных пород собак. Виктория Беляева обратилась за помощью к депутату от ЛДПР Олегу Постникову, который помог направить соответствующее обращение в адрес лидера партии Леонида Слуцкого, сообщили URA.RU в региональном отделении «либерал-демократов».
«С обращением Виктории Беляевой помог пермский депутат от ЛДПР Олег Постников, который сразу же после случившегося поддержал семью пострадавшего инженера и сейчас вместе с ней добивается наказания для владельца собак. В своем обращении Беляева предложила изменить существующие правила содержания опасных пород собак», — отметили в отделении.
Беляева предлагает обязать заводчиков опасных пород собак получать специальную лицензию-разрешение и ввести для них страхование гражданской ответственности. Такая лицензия, по мнению Беляевой, может выдаваться только психически здоровым гражданам старше 18 лет, которые прошли специальные кинологические курсы. В случае нарушений лицензия должна аннулироваться.
Женщина также просит исключить возможность «спонтанных» покупок и передачи животных «в добрые руки». Для этого нужен запрет на продажу бойцовских собак через платформы интернет-магазинов. Также Виктория Беляева предлагает кратно увеличить штрафы за нарушения правил содержания и выгула собак — до 50 000 рублей. А для контроля соблюдения этих норм необходимо наделить уполномоченных участковых полиции и патрульных постовой службы правом возбуждать административные дела на владельцев собак. Своей целью женщина назвала желание предотвратить в будущем возможность таких трагедий. URA.RU сообщало, что 15 апреля два оставленных хозяином без присмотра питбультерьера напали на проходившего мимо мужчину — 49-летнего инженера завода «Пермские моторы» Александра. Ему пришлось делать сложную операцию. После случившегося, жена пострадавшего Виктория Беляева в поисках справедливости обратилась за помощью к депутату от ЛДПР Олегу Постникову. Он сразу же подключился к делу и оказал семье инженера необходимую помощь.
«Это очень разумные предложения и, главное, — вполне реалистичные. Я полностью их поддерживаю. Соответствующее обращение мы направили на имя Леонида Слуцкого с тем, чтобы на их основе рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство», – высказался в поддержку инициатив Олег Постников.
Кандидат юридических наук Мария Ларионова считает, что проблема, поднятая Беляевой и Постниковым, имеет много аспектов и требует детального обсуждения на экспертном уровне. «Считаю полезным провести на эту тему круглый стол с привлечением органов власти, представителей ветнадзора, глав муниципальных образований. К тому же, при поиске путей решения обязательно нужно учитывать реалии. Например, то, что на целый Пермский край сейчас всего пять специалистов-ветеринаров, которые занимаются рассмотрением подобных дел», — отметила эксперт в беседе с агентством.
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