Концерт Пелагеи, уличные шествия и салют — как пройдет День нефтехимика в Тобольске

День нефтехимика и 30-летний юбилей холдинга СИБУР шумно отметят в Тобольске 24 мая. Хедлайнерами вечера выступят певица Пелагея и группа «Градусы». Чем еще запомнится праздник — в афише URA.RU.
Основные мероприятия пройдут в Тобольске на Красной и Базарных площадях. Там для горожан приготовлена обширная развлекательная программа, выступление звезд и салют.
Фестиваль «Природа полимеров»
В 12:00 на Красной площади пройдет городской фестиваль «Природа полимеров». Здесь будут организованы интерактивные зоны и пройдут обучающие мастер-классы. Кроме того, на площади установят необычные арт-объекты и будет работать фудзона и ярмарка.
В рамках фестиваля гостей научат своим руками делать скрабы и соли для ванн, создавать многослойные браслеты, расписывать воздушные шары и декорировать термостаканы Там же на площади установят специальный велошредер по переработке пластика.
Кроме того, гости и жители Тобольска сами смогут создать праздничную фотозону — участники раскрасят большой баннер с тематическим рисунком, превратив его в арт-объект для фото.
Для детей организаторы также приготовили на Красной площади несколько тематических площадок. Маленьким зрителям нанесут аквагрим, сделают необычные прически и переводные тату. Ребятня также сможет опробовать конструктор «Завод СИБУРА».
Фестиваль спорта
На Базарной площади появится зона спортивных активностей, где можно поиграть в дворовые игры, футбол, стритбол, баскетбол и позаниматься на скалодроме. Принять участие в состязаниях могут все желающие.
Праздничное шествие
В 14:30 по улице Ремезова пройдет яркое праздничное шествие. В нем примут участие сотрудники и ветераны СИБУРа, жители города, а также приглашенные гости.
Завершение праздника, салют и Пелагея
Вечером на Красной площади состоится церемония награждения сотрудников «ЗапСибНефтехима», интерактивы, которые проведут известный актер Александр Пташенчук и ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов, и концерт с хедлайнерами певицей Пелагеей и группой «Градусы». Завершится День химика праздничным салютом.
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