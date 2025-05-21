Концерт Пелагеи, уличные шествия и салют — как пройдет День нефтехимика в Тобольске

На День нефтехимика в Тобольске выступит Пелагея и группа «Градусы»
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Пелагея выступит в завершении программы Дня нефтехимика
Пелагея выступит в завершении программы Дня нефтехимика Фото:

День нефтехимика и 30-летний юбилей холдинга СИБУР шумно отметят в Тобольске 24 мая. Хедлайнерами вечера выступят певица Пелагея и группа «Градусы». Чем еще запомнится праздник — в афише URA.RU.

Основные мероприятия пройдут в Тобольске на Красной и Базарных площадях. Там для горожан приготовлена обширная развлекательная программа, выступление звезд и салют.

Фестиваль «Природа полимеров»

В 12:00 на Красной площади пройдет городской фестиваль «Природа полимеров». Здесь будут организованы интерактивные зоны и пройдут обучающие мастер-классы. Кроме того, на площади установят необычные арт-объекты и будет работать фудзона и ярмарка.

В рамках фестиваля гостей научат своим руками делать скрабы и соли для ванн, создавать многослойные браслеты, расписывать воздушные шары и декорировать термостаканы Там же на площади установят специальный велошредер по переработке пластика.

Кроме того, гости и жители Тобольска сами смогут создать праздничную фотозону — участники раскрасят большой баннер с тематическим рисунком, превратив его в арт-объект для фото.

Для детей организаторы также приготовили на Красной площади несколько тематических площадок. Маленьким зрителям нанесут аквагрим, сделают необычные прически и переводные тату. Ребятня также сможет опробовать конструктор «Завод СИБУРА».

Фестиваль спорта

На Базарной площади появится зона спортивных активностей, где можно поиграть в дворовые игры, футбол, стритбол, баскетбол и позаниматься на скалодроме. Принять участие в состязаниях могут все желающие.

Праздничное шествие

В 14:30 по улице Ремезова пройдет яркое праздничное шествие. В нем примут участие сотрудники и ветераны СИБУРа, жители города, а также приглашенные гости.

Завершение праздника, салют и Пелагея

Вечером на Красной площади состоится церемония награждения сотрудников «ЗапСибНефтехима», интерактивы, которые проведут известный актер Александр Пташенчук и ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов, и концерт с хедлайнерами певицей Пелагеей и группой «Градусы». Завершится День химика праздничным салютом.

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День нефтехимика и 30-летний юбилей холдинга СИБУР шумно отметят в Тобольске 24 мая. Хедлайнерами вечера выступят певица Пелагея и группа «Градусы». Чем еще запомнится праздник — в афише URA.RU. Основные мероприятия пройдут в Тобольске на Красной и Базарных площадях. Там для горожан приготовлена обширная развлекательная программа, выступление звезд и салют. Фестиваль «Природа полимеров» В 12:00 на Красной площади пройдет городской фестиваль «Природа полимеров». Здесь будут организованы интерактивные зоны и пройдут обучающие мастер-классы. Кроме того, на площади установят необычные арт-объекты и будет работать фудзона и ярмарка. В рамках фестиваля гостей научат своим руками делать скрабы и соли для ванн, создавать многослойные браслеты, расписывать воздушные шары и декорировать термостаканы Там же на площади установят специальный велошредер по переработке пластика. Кроме того, гости и жители Тобольска сами смогут создать праздничную фотозону — участники раскрасят большой баннер с тематическим рисунком, превратив его в арт-объект для фото. Для детей организаторы также приготовили на Красной площади несколько тематических площадок. Маленьким зрителям нанесут аквагрим, сделают необычные прически и переводные тату. Ребятня также сможет опробовать конструктор «Завод СИБУРА». Фестиваль спорта На Базарной площади появится зона спортивных активностей, где можно поиграть в дворовые игры, футбол, стритбол, баскетбол и позаниматься на скалодроме. Принять участие в состязаниях могут все желающие. Праздничное шествие В 14:30 по улице Ремезова пройдет яркое праздничное шествие. В нем примут участие сотрудники и ветераны СИБУРа, жители города, а также приглашенные гости. Завершение праздника, салют и Пелагея Вечером на Красной площади состоится церемония награждения сотрудников «ЗапСибНефтехима», интерактивы, которые проведут известный актер Александр Пташенчук и ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов, и концерт с хедлайнерами певицей Пелагеей и группой «Градусы». Завершится День химика праздничным салютом.
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