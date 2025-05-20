20 мая 2025

В Тюмени спасли лебедя с оторванным крылом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лебедь останется жить в питомнике
Лебедь останется жить в питомнике Фото:

В Тюмени в центр реабилитации животных «У Лукоморья» горожане привезли лебедя с поврежденным крылом, которое в итоге пришлось ампутировать. Об этом сообщили в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такой вот у нас новый постоялец. Взрослый лебедь-кликун. К сожалению, с ампутированным крылом. Травма была застарелая, пошло заражение, уже даже личинки появились. Пришлось крыло ампутировать», — указано в сообщении группы.

Ветеринар питомника рассказал корреспонденту URA.RU, что птица, скорее всего, была сбита. Сейчас лебедь находится на карантине, позже его переведут в вольер с другими птицами.

Ранее в этом же питомнике спасли ондатру со сломанной лапой. Животное в центр привезли горожане.

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В Тюмени в центр реабилитации животных «У Лукоморья» горожане привезли лебедя с поврежденным крылом, которое в итоге пришлось ампутировать. Об этом сообщили в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте». «Вот такой вот у нас новый постоялец. Взрослый лебедь-кликун. К сожалению, с ампутированным крылом. Травма была застарелая, пошло заражение, уже даже личинки появились. Пришлось крыло ампутировать», — указано в сообщении группы. Ветеринар питомника рассказал корреспонденту URA.RU, что птица, скорее всего, была сбита. Сейчас лебедь находится на карантине, позже его переведут в вольер с другими птицами. Ранее в этом же питомнике спасли ондатру со сломанной лапой. Животное в центр привезли горожане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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