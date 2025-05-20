В Тюмени в центр реабилитации животных «У Лукоморья» горожане привезли лебедя с поврежденным крылом, которое в итоге пришлось ампутировать. Об этом сообщили в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».
«Вот такой вот у нас новый постоялец. Взрослый лебедь-кликун. К сожалению, с ампутированным крылом. Травма была застарелая, пошло заражение, уже даже личинки появились. Пришлось крыло ампутировать», — указано в сообщении группы.
Ветеринар питомника рассказал корреспонденту URA.RU, что птица, скорее всего, была сбита. Сейчас лебедь находится на карантине, позже его переведут в вольер с другими птицами.
Ранее в этом же питомнике спасли ондатру со сломанной лапой. Животное в центр привезли горожане.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!