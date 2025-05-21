В семье, где мальчик выпал с 8 этажа в Екатеринбурге, уже умирал ребенок

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Инцидент произошел на улице Маневровой 20 мая
Инцидент произошел на улице Маневровой 20 мая Фото:

В екатеринбургской семье, где пятилетний мальчик выпал с восьмого этажа на улице Маневровой и остался жив, уже умирал ребенок. Об этом URA.RU рассказали родственники малыша.

«У [отца пятилетнего мальчика] было два брака, всего у него пятеро детей. Один умер, когда ему было всего два месяца. Синдром внезапной детской смерти», — сообщили близкие. По их словам, еще два ребенка сейчас в детском доме.

Мальчик выпал 20 мая. Он приземлился на капот припаркованного у дома белого Hyundai. Его мама умерла, и отец воспитывает малыша один. Он был в квартире в момент ЧП, но не рядом с сыном. Ребенка прооперировали, он в коме.

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В екатеринбургской семье, где пятилетний мальчик выпал с восьмого этажа на улице Маневровой и остался жив, уже умирал ребенок. Об этом URA.RU рассказали родственники малыша. «У [отца пятилетнего мальчика] было два брака, всего у него пятеро детей. Один умер, когда ему было всего два месяца. Синдром внезапной детской смерти», — сообщили близкие. По их словам, еще два ребенка сейчас в детском доме. Мальчик выпал 20 мая. Он приземлился на капот припаркованного у дома белого Hyundai. Его мама умерла, и отец воспитывает малыша один. Он был в квартире в момент ЧП, но не рядом с сыном. Ребенка прооперировали, он в коме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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