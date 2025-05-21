Рубио отказался оскорблять Путина

Госсекретарь США Марко Рубио отказался публично называть президента России Владимира Путина «военным преступником» во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Во время обсуждения конгрессмен Билл Китинг несколько раз задавал Рубио вопрос, является ли Путин "военным преступник". Однако глава Госдепартамента уклонился от прямого ответа. «Мы не можем покончить с войной, не поговорив с господином Путиным. (...) Это человек, с которым мы ведем переговоры!», — заявил Рубио во время слушаний.
В ходе заседания также обсуждалась роль дипломатии в урегулировании конфликта на Украине. Рубио подчеркнул, что для поиска выхода из сложившейся ситуации необходимо сохранять диалог между странами, несмотря на разногласия.
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф называл абсурдной идею отказа США от диалога с Владимиром Путиным. Вместо этого он указал на важность личных встреч для решения международных проблем. Помощник президента России Юрий Ушаков,в свою очередь, заявлял, что Москва и Вашингтон ведут контакты по украинским вопросам и другим темам ежедневно.
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