Спецпосланник президента США жестко ответил критикам переговоров с Россией

Утверждение о том, что не следует общаться с президентом РФ Владимиром Путиным, является абсурдным. Такое заявление сделал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
«Идея, что мы не должны разговаривать с Владимиром Путиным, абсурдна», — передает слова Уиткоффа портал Breitbart News. Он раскритиковал традиционный подход Госдепартамента как неэффективный, подчеркнув важность личных встреч, которые, по его мнению, дают лучший результат в решении проблем.
8 мая президент США Дональд Трамп отметил, что Стивен Уиткофф активно общается с Киевом и Москвой по вопросам мирного урегулирования конфликта. В тот же день помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон ведут контакты по украинским вопросам и другим темам ежедневно.
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