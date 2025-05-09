Спецпосланник президента США жестко ответил критикам переговоров с Россией

Спецпосланник Трампа Уиткофф: абсурдно не общаться с Путиным
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Необходимо продолжать диалог с Россией, заявил Уиткофф
Необходимо продолжать диалог с Россией, заявил Уиткофф Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Утверждение о том, что не следует общаться с президентом РФ Владимиром Путиным, является абсурдным. Такое заявление сделал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Идея, что мы не должны разговаривать с Владимиром Путиным, абсурдна», — передает слова Уиткоффа портал Breitbart News. Он раскритиковал традиционный подход Госдепартамента как неэффективный, подчеркнув важность личных встреч, которые, по его мнению, дают лучший результат в решении проблем.

8 мая президент США Дональд Трамп отметил, что Стивен Уиткофф активно общается с Киевом и Москвой по вопросам мирного урегулирования конфликта. В тот же день помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон ведут контакты по украинским вопросам и другим темам ежедневно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Утверждение о том, что не следует общаться с президентом РФ Владимиром Путиным, является абсурдным. Такое заявление сделал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. «Идея, что мы не должны разговаривать с Владимиром Путиным, абсурдна», — передает слова Уиткоффа портал Breitbart News. Он раскритиковал традиционный подход Госдепартамента как неэффективный, подчеркнув важность личных встреч, которые, по его мнению, дают лучший результат в решении проблем. 8 мая президент США Дональд Трамп отметил, что Стивен Уиткофф активно общается с Киевом и Москвой по вопросам мирного урегулирования конфликта. В тот же день помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон ведут контакты по украинским вопросам и другим темам ежедневно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...