21 мая 2025

Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении на девочку в Первоуральске

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Александр Бастрыкин поручил главе свердловского СК отчитаться
Александр Бастрыкин поручил главе свердловского СК отчитаться Фото:
новость из сюжета
12-летнюю школьницу жестоко избили в Первоуральске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях в отношении 12-летней девочки в городе Первоуральске (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СКР затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко доклад о первоначально установленных обстоятельствах и результатах расследования уголовного дела, поставив его на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в заявлении ведомства. По факту избиения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Инцидент произошел 18 мая. 13-летняя школьница внезапно накинулась на 12-летнюю знакомую, потому что та якобы оскорбила ее умершую маму. Все это снималось на камеру. На потасовку уже отреагировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях в отношении 12-летней девочки в городе Первоуральске (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СКР затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко доклад о первоначально установленных обстоятельствах и результатах расследования уголовного дела, поставив его на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в заявлении ведомства. По факту избиения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Инцидент произошел 18 мая. 13-летняя школьница внезапно накинулась на 12-летнюю знакомую, потому что та якобы оскорбила ее умершую маму. Все это снималось на камеру. На потасовку уже отреагировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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