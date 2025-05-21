Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении на девочку в Первоуральске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях в отношении 12-летней девочки в городе Первоуральске (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СКР затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко доклад о первоначально установленных обстоятельствах и результатах расследования уголовного дела, поставив его на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в заявлении ведомства. По факту избиения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
Инцидент произошел 18 мая. 13-летняя школьница внезапно накинулась на 12-летнюю знакомую, потому что та якобы оскорбила ее умершую маму. Все это снималось на камеру. На потасовку уже отреагировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.
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