21 мая 2025

В Кургане выступят три оркестра

В Кургане пройдет «Симфониада»
© Служба новостей «URA.RU»
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В августе в Кургане пройдет симфонический концерт
В августе в Кургане пройдет симфонический концерт Фото:

В Кургане в августе пройдет «Симфониада». На концерте выступят три симфонических оркестра — из Оренбурга, Омска и Кургана. Об этом сообщают СМИ.

«„Симфониада“ традиционно пройдет в августе. В рамках фестиваля состоится серия концертов с участием симфонических оркестров. В этом году участниками фестиваля станут Оренбургский Госоркестр, Омский Академический симфонический оркестр, Зауральский симфонический оркестр», — пишут в ТАСС

Мероприятие ежегодно привлекает тысячи гостей. В прошлом году для зрителей выступали солисты курганской филармонии и Зауральский симфонический оркестр. В следующем году в рамках фестиваля планируются мастер-классы от ведущих российских педагогов, серия прослушиваний и гала-концерт с участием пианиста Дениса Мацуева.

Ранее Курган уже становился площадкой для крупных культурных мероприятий. В мае здесь стартовал федеральный танцевальный проект «С переплясом по России», а также проходил концерт Донецкого симфонического оркестра имени Прокофьева с исполнением Седьмой симфонии Шостаковича.

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В Кургане в августе пройдет «Симфониада». На концерте выступят три симфонических оркестра — из Оренбурга, Омска и Кургана. Об этом сообщают СМИ. «„Симфониада“ традиционно пройдет в августе. В рамках фестиваля состоится серия концертов с участием симфонических оркестров. В этом году участниками фестиваля станут Оренбургский Госоркестр, Омский Академический симфонический оркестр, Зауральский симфонический оркестр», — пишут в ТАСС Мероприятие ежегодно привлекает тысячи гостей. В прошлом году для зрителей выступали солисты курганской филармонии и Зауральский симфонический оркестр. В следующем году в рамках фестиваля планируются мастер-классы от ведущих российских педагогов, серия прослушиваний и гала-концерт с участием пианиста Дениса Мацуева. Ранее Курган уже становился площадкой для крупных культурных мероприятий. В мае здесь стартовал федеральный танцевальный проект «С переплясом по России», а также проходил концерт Донецкого симфонического оркестра имени Прокофьева с исполнением Седьмой симфонии Шостаковича.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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