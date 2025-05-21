В Кургане выступят три оркестра

В Кургане в августе пройдет «Симфониада». На концерте выступят три симфонических оркестра — из Оренбурга, Омска и Кургана. Об этом сообщают СМИ.
«„Симфониада“ традиционно пройдет в августе. В рамках фестиваля состоится серия концертов с участием симфонических оркестров. В этом году участниками фестиваля станут Оренбургский Госоркестр, Омский Академический симфонический оркестр, Зауральский симфонический оркестр», — пишут в ТАСС
Мероприятие ежегодно привлекает тысячи гостей. В прошлом году для зрителей выступали солисты курганской филармонии и Зауральский симфонический оркестр. В следующем году в рамках фестиваля планируются мастер-классы от ведущих российских педагогов, серия прослушиваний и гала-концерт с участием пианиста Дениса Мацуева.
Ранее Курган уже становился площадкой для крупных культурных мероприятий. В мае здесь стартовал федеральный танцевальный проект «С переплясом по России», а также проходил концерт Донецкого симфонического оркестра имени Прокофьева с исполнением Седьмой симфонии Шостаковича.
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