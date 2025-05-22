Осужденный экс-глава «Курганавтодора» Ганин нашел новую работу

Экс-директору правительственного ГКУ «Курганавтодор» Павлу Ганину удалось найти новую работу. Мужчина устроился юристом в частную компанию. Об этом URA.RU узнало в ходе судебного заседания по делу Ганина.
«Работаю юристом в торгово-производственной компании <…>», — ответил экс-директор «Курганавтодора» на вопрос судьи о месте работы. На новое место работы Ганин устроился в середине апреля.
Бывшего руководителя доруправления судили за злоупотребление полномочиями при подписании документов об оплате недостроенной дороги в Половинском округе. Ущерб составил 20,9 млн рублей. Ганин свою вину полностью признал, но отметил, что подписал документы под давлением руководства. Его признали виновным и приговорили к штрафу.
Ганин устроился на должность руководителя в «Курганавтодор» в мае 2022 года после службы в полиции. В должности он проработал один год и один день. Уволиться мужчину заставила прокуратура, которая нашла нарушения антикоррупционного законодательства при трудоустройстве экс-силовика. Спустя год после увольнения Ганина и еще одного сотрудника «Курганавтодор» арестовали по обвинению в злоупотреблении полномочиями.
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