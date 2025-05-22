Осужденный экс-глава «Курганавтодора» Ганин нашел новую работу

Бывший директор «Курганавтодора» Ганин устроился юристом в коммерческую фирму
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Павел Ганин стал юристом в частной компании
Павел Ганин стал юристом в частной компании Фото:
новость из сюжета
ФСБ задержала в Кургане бывшего директора госучреждения Ганина

Экс-директору правительственного ГКУ «Курганавтодор» Павлу Ганину удалось найти новую работу. Мужчина устроился юристом в частную компанию. Об этом URA.RU узнало в ходе судебного заседания по делу Ганина.

«Работаю юристом в торгово-производственной компании <…>», — ответил экс-директор «Курганавтодора» на вопрос судьи о месте работы. На новое место работы Ганин устроился в середине апреля.

Бывшего руководителя доруправления судили за злоупотребление полномочиями при подписании документов об оплате недостроенной дороги в Половинском округе. Ущерб составил 20,9 млн рублей. Ганин свою вину полностью признал, но отметил, что подписал документы под давлением руководства. Его признали виновным и приговорили к штрафу.

Ганин устроился на должность руководителя в «Курганавтодор» в мае 2022 года после службы в полиции. В должности он проработал один год и один день. Уволиться мужчину заставила прокуратура, которая нашла нарушения антикоррупционного законодательства при трудоустройстве экс-силовика. Спустя год после увольнения Ганина и еще одного сотрудника «Курганавтодор» арестовали по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-директору правительственного ГКУ «Курганавтодор» Павлу Ганину удалось найти новую работу. Мужчина устроился юристом в частную компанию. Об этом URA.RU узнало в ходе судебного заседания по делу Ганина. «Работаю юристом в торгово-производственной компании <…>», — ответил экс-директор «Курганавтодора» на вопрос судьи о месте работы. На новое место работы Ганин устроился в середине апреля. Бывшего руководителя доруправления судили за злоупотребление полномочиями при подписании документов об оплате недостроенной дороги в Половинском округе. Ущерб составил 20,9 млн рублей. Ганин свою вину полностью признал, но отметил, что подписал документы под давлением руководства. Его признали виновным и приговорили к штрафу. Ганин устроился на должность руководителя в «Курганавтодор» в мае 2022 года после службы в полиции. В должности он проработал один год и один день. Уволиться мужчину заставила прокуратура, которая нашла нарушения антикоррупционного законодательства при трудоустройстве экс-силовика. Спустя год после увольнения Ганина и еще одного сотрудника «Курганавтодор» арестовали по обвинению в злоупотреблении полномочиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...