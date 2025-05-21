21 мая 2025

В ХМАО продают огромный завод с фермой за 140 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Животноводчeская фeрма в Сургуте за 140 миллионов рублей продается в связи с переездом
Животноводчeская фeрма в Сургуте за 140 миллионов рублей продается в связи с переездом Фото:

В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу животноводческий комплекс с производством и магазинами фермерских продуктов за 140 миллионов рублей. Площадь локации — больше 10 тысяч квадратных метров.

«Продается животноводчeская фeрма в Сургуте. Стоимость составляет 140 миллионов рублей», — следует из публикации на сайте бесплатных объявлений.

Новый собственник получит не только помещения и оборудование, но и поголовьe животных. «Производству больше 10 лет. Продажа связана с переездом собственника», -рассказал URA.RU представитель бизнесмена Александр Будаков.

В ХМАО сейчас заметна тенденция на продажу крупного бизнеса. В регионе все чаще реализуют различные заводы и торговые предприятия. В разговоре с агентством президент Союза «Нижневартовской территориальной палаты предпринимателей» Сергей Землянкин отметил, что одна из главных причин продажи бизнесов в ХМАО — отток населения

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске реализуют строительный ТЦ вместе со складами и производственной площадкой в общей сложности за более чем за 130 миллионов рублей, а в  Нефтеюганске выставлен на продажу торговый центр. Стоимость лота за один месяц — с апреля по май, выросла со 197 до 300 миллионов рублей. 

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В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу животноводческий комплекс с производством и магазинами фермерских продуктов за 140 миллионов рублей. Площадь локации — больше 10 тысяч квадратных метров. «Продается животноводчeская фeрма в Сургуте. Стоимость составляет 140 миллионов рублей», — следует из публикации на сайте бесплатных объявлений. Новый собственник получит не только помещения и оборудование, но и поголовьe животных. «Производству больше 10 лет. Продажа связана с переездом собственника», -рассказал URA.RU представитель бизнесмена Александр Будаков. В ХМАО сейчас заметна тенденция на продажу крупного бизнеса. В регионе все чаще реализуют различные заводы и торговые предприятия. В разговоре с агентством президент Союза «Нижневартовской территориальной палаты предпринимателей» Сергей Землянкин отметил, что одна из главных причин продажи бизнесов в ХМАО — отток населения.  Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске реализуют строительный ТЦ вместе со складами и производственной площадкой в общей сложности за более чем за 130 миллионов рублей, а в  Нефтеюганске выставлен на продажу торговый центр. Стоимость лота за один месяц — с апреля по май, выросла со 197 до 300 миллионов рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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