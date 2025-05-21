В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу животноводческий комплекс с производством и магазинами фермерских продуктов за 140 миллионов рублей. Площадь локации — больше 10 тысяч квадратных метров.
«Продается животноводчeская фeрма в Сургуте. Стоимость составляет 140 миллионов рублей», — следует из публикации на сайте бесплатных объявлений.
Новый собственник получит не только помещения и оборудование, но и поголовьe животных. «Производству больше 10 лет. Продажа связана с переездом собственника», -рассказал URA.RU представитель бизнесмена Александр Будаков.
В ХМАО сейчас заметна тенденция на продажу крупного бизнеса. В регионе все чаще реализуют различные заводы и торговые предприятия. В разговоре с агентством президент Союза «Нижневартовской территориальной палаты предпринимателей» Сергей Землянкин отметил, что одна из главных причин продажи бизнесов в ХМАО — отток населения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске реализуют строительный ТЦ вместе со складами и производственной площадкой в общей сложности за более чем за 130 миллионов рублей, а в Нефтеюганске выставлен на продажу торговый центр. Стоимость лота за один месяц — с апреля по май, выросла со 197 до 300 миллионов рублей.
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