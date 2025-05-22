В ночь на 22 мая ВСУ осуществили массированную атаку на российские регионы с применением беспилотников типа «Лютый», оснащенных осколочно-фугасными бомбами. Как сообщает telegram-канал Shot, все дроны были запущены с территории Сумской области, причем часть из них имела признаки кустарного изготовления.
«ВСУ использовали БПЛА типа „Лютый“ с осколочно-фугасными бомбами для массированной атаки на регионы РФ прошедшей ночью», — пишет канал. На каждом аппарате была нанесена свастика. Что такое дрон «Лютый», которым ВСУ атаковали российские регионы, — в материале URA.RU.
Что собой представляет «Лютый»
ВСУ позиционируют беспилотник «Лютый» в качестве собственной инновационной разработки, однако его конструкция практически идентична турецкому дрону «Байрактар». Первые испытания аппарата были проведены в октябре 2022 года, а серийное производство началось в августе 2023 года. В том же месяце этот БПЛА был применен для атаки на Крым, целью которой являлась база Черноморского флота России, однако летательный аппарат был уничтожен средствами радиоэлектронной борьбы. В сентябре и октябре того же года Главное управление разведки Украины предприняло попытки диверсионных операций с использованием «Лютого» против нефтебаз в районе Сочи, однако они завершились неудачей. Впоследствии этот дрон-камикадзе был использован в атаках на нефтеперерабатывающие предприятия Краснодарского края и порт Новороссийск.
Как далеко летает «Лютый»
«Лютый» выполнен по схеме низкоплана и оснащен тянущим винтом, размещенным в хвостовой части, а также колесным шасси, что позволяет осуществлять взлет с разбега по стандартным автомобильным дорогам, подобно обычным самолетам. Корпус устройства изготовлен из стеклопластика и дополнительно усилен металлической сеткой. Длина дрона составляет около четырех метров, а размах крыльев достигает 6,7 метра. Его силовая установка развивает мощность 50 лошадиных сил. Масса аппарата может превышать 200 килограммов, а грузоподъемность, согласно различным источникам, варьируется от 50 до 75 килограммов. Максимальная дальность полета достигает одной тысячи километров. Управление системой осуществляется с использованием инерционного наведения, при этом корректировка маршрута возможна через спутниковые каналы связи. Сообщается, что стоимость такого беспилотника составляет 200 тысяч долларов.
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