Фонд жены Зеленского опубликовал ужасающую статистику

Каждый четвертый подросток хочет покинуть Украину. Об этом говорят результаты исследования, проведенного фондом первой леди Украины Елены Зеленской. Информацию об этом передает telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
«Каждый четвертый подросток на Украине хочет уехать из страны», — сообщает telegram-канал. Среди мотивов для эмиграции ребята выделяют увидеть мир, обеспокоенность вопросами безопасности, а также ощущение отсутствия перспектив для будущего страны.
Ранее стало известно, что большинство жителей Украины готовы покинуть страну, чтобы не отправиться на фронт. На этом фоне российские официальные лица неоднократно заявляли, что стремятся защитить граждан Украины от действий киевских властей.
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