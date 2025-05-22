В тюменской ЛДПР назначили нового координатора из Госдумы

В Тюменском региональном отделении ЛДПР выбрали нового руководителя. Им стал депутат Госдумы Владимир Сысоев, ранее возглавлявший партийную ячейку в статусе и.о. координатора. Об этом политик рассказал корреспонденту URA.RU.
«Благодарю всех партийцев за поддержку! Вместе мы будем усиливать работу регионального отделения и работать на благо ЛДПР и наших земляков», — отметил Владимир Сысоев в разговоре с URA.RU.
Прежде тюменским реготделением руководил экс-депутат Госдумы Евгений Марков. Вместе с должностью в тюменской ячейке партии Владимиру Сысоеву достался его мандат в российском парламенте. Сысоев также руководит партийным отделением в курганской области и занимает пост полпреда председателя ЛДПР по УрФО.
Как ранее сообщало URA.RU, Сысоев уже приступил к работе в Госдуме, но формально сохраняет статус вице-спикера Тюменской областной думы. Заявление депутата о сложении полномочий регпарламент рассмотрит на ближайшем заседании.
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