22 мая 2025

В тюменской ЛДПР назначили нового координатора из Госдумы

Координатором ЛДПР в Тюменской области стал депутат Госдумы Сысоев
© Служба новостей «URA.RU»
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Раньше тюменскую ЛДПР возглавлял экс-депутат Госдумы Евгений Марков
Раньше тюменскую ЛДПР возглавлял экс-депутат Госдумы Евгений Марков Фото:

В Тюменском региональном отделении ЛДПР выбрали нового руководителя. Им стал депутат Госдумы Владимир Сысоев, ранее возглавлявший партийную ячейку в статусе и.о. координатора. Об этом политик рассказал корреспонденту URA.RU.

«Благодарю всех партийцев за поддержку! Вместе мы будем усиливать работу регионального отделения и работать на благо ЛДПР и наших земляков», — отметил Владимир Сысоев в разговоре с URA.RU.

Прежде тюменским реготделением руководил экс-депутат Госдумы Евгений Марков. Вместе с должностью в тюменской ячейке партии Владимиру Сысоеву достался его мандат в российском парламенте. Сысоев также руководит партийным отделением в курганской области и занимает пост полпреда председателя ЛДПР по УрФО.

Как ранее сообщало URA.RU, Сысоев уже приступил к работе в Госдуме, но формально сохраняет статус вице-спикера Тюменской областной думы. Заявление депутата о сложении полномочий регпарламент рассмотрит на ближайшем заседании. 

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В Тюменском региональном отделении ЛДПР выбрали нового руководителя. Им стал депутат Госдумы Владимир Сысоев, ранее возглавлявший партийную ячейку в статусе и.о. координатора. Об этом политик рассказал корреспонденту URA.RU. «Благодарю всех партийцев за поддержку! Вместе мы будем усиливать работу регионального отделения и работать на благо ЛДПР и наших земляков», — отметил Владимир Сысоев в разговоре с URA.RU. Прежде тюменским реготделением руководил экс-депутат Госдумы Евгений Марков. Вместе с должностью в тюменской ячейке партии Владимиру Сысоеву достался его мандат в российском парламенте. Сысоев также руководит партийным отделением в курганской области и занимает пост полпреда председателя ЛДПР по УрФО. Как ранее сообщало URA.RU, Сысоев уже приступил к работе в Госдуме, но формально сохраняет статус вице-спикера Тюменской областной думы. Заявление депутата о сложении полномочий регпарламент рассмотрит на ближайшем заседании. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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