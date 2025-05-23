Депутат Госдумы попросит силовиков проверить замглавы Ельцин центра

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов направит запрос на проверку местонахождения первого заместителя исполнительного директора екатеринбургского Ельцин центра Людмилы Телень, которая сейчас якобы находится в Израиле. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал секретарь ЦК партии Виктор Царихин.
«Не исключаю [что Телень в Израиле], поэтому мы попросили нашего товарища Дениса Андреевича Парфенова отправить запрос в компетентные органы для уточнения всех подробностей данной информации. Я уверен, что разберутся и необходимые меры примут. Но вопрос не только в ней, а в целом к тем людям, которые непосредственно осуществляют работу на территории Ельцин центра, согласовывают экспозиции, приводят туда школьников, чтобы ознакомиться с якобы историей нашей страны и той искаженной информацией, которая пагубна», — подчеркнул Царихин.
Добавив, что партия с начала открытия организации, с 2015 года, делает все, чтобы ее закрыть. «КПРФ не остановится в своей борьбе по закрытию. Я считаю, что есть возможность закрыть экспозицию [действующую] и в целом потом закрыть и центр. Здание передать, о чем говорил экс-губернатор Евгений Куйвашев, детям для школы искусства», — заявил Царихин.
Ранее в СК, МВД, Минюст и прокуратуру обратился зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Он попросил проверить деятельность Ельцин-центра из-за мероприятий, которые организовывались под руководством «гражданки Израиля» Телень. Их депутат счел антироссийскими.
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