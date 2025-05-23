Депутат Госдумы попросит силовиков проверить замглавы Ельцин центра

Местонахождение замглавы Ельцин центра проверят по просьбе депутата Парфенова
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КПРФ добивается закрытия Ельцин центра с 2015 года
КПРФ добивается закрытия Ельцин центра с 2015 года Фото:

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов направит запрос на проверку местонахождения первого заместителя исполнительного директора екатеринбургского Ельцин центра Людмилы Телень, которая сейчас якобы находится в Израиле. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал секретарь ЦК партии Виктор Царихин.

«Не исключаю [что Телень в Израиле], поэтому мы попросили нашего товарища Дениса Андреевича Парфенова отправить запрос в компетентные органы для уточнения всех подробностей данной информации. Я уверен, что разберутся и необходимые меры примут. Но вопрос не только в ней, а в целом к тем людям, которые непосредственно осуществляют работу на территории Ельцин центра, согласовывают экспозиции, приводят туда школьников, чтобы ознакомиться с якобы историей нашей страны и той искаженной информацией, которая пагубна», — подчеркнул Царихин.

Добавив, что партия с начала открытия организации, с 2015 года, делает все, чтобы ее закрыть. «КПРФ не остановится в своей борьбе по закрытию. Я считаю, что есть возможность закрыть экспозицию [действующую] и в целом потом закрыть и центр. Здание передать, о чем говорил экс-губернатор Евгений Куйвашев, детям для школы искусства», — заявил Царихин.

Ранее в СК, МВД, Минюст и прокуратуру обратился зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Он попросил проверить деятельность Ельцин-центра из-за мероприятий, которые организовывались под руководством «гражданки Израиля» Телень. Их депутат счел антироссийскими.

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Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов направит запрос на проверку местонахождения первого заместителя исполнительного директора екатеринбургского Ельцин центра Людмилы Телень, которая сейчас якобы находится в Израиле. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал секретарь ЦК партии Виктор Царихин. «Не исключаю [что Телень в Израиле], поэтому мы попросили нашего товарища Дениса Андреевича Парфенова отправить запрос в компетентные органы для уточнения всех подробностей данной информации. Я уверен, что разберутся и необходимые меры примут. Но вопрос не только в ней, а в целом к тем людям, которые непосредственно осуществляют работу на территории Ельцин центра, согласовывают экспозиции, приводят туда школьников, чтобы ознакомиться с якобы историей нашей страны и той искаженной информацией, которая пагубна», — подчеркнул Царихин. Добавив, что партия с начала открытия организации, с 2015 года, делает все, чтобы ее закрыть. «КПРФ не остановится в своей борьбе по закрытию. Я считаю, что есть возможность закрыть экспозицию [действующую] и в целом потом закрыть и центр. Здание передать, о чем говорил экс-губернатор Евгений Куйвашев, детям для школы искусства», — заявил Царихин. Ранее в СК, МВД, Минюст и прокуратуру обратился зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Он попросил проверить деятельность Ельцин-центра из-за мероприятий, которые организовывались под руководством «гражданки Израиля» Телень. Их депутат счел антироссийскими.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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