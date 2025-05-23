Яна Чурикова: SHAMANа выбрали на «Интервидение» по опросам ВЦИОМ

Телеведущая Яна Чурикова рассказала, что SHAMANа выбрали на «Интервидение» по результатам опроса ВЦИОМ. Об этом телеведущая рассказала в беседе с URA.RU.
SHAMANа выбирали, исходя из предпочтений россиян — по данным опроса ВЦИОМ. Согласно ему, Ярослав возглавляет список лучших эстрадных певцов по версии россиян. «В целом, такой подход в данной ситуации выглядит достаточно логично», — резюмирует Чурикова. Она также отметила, что грядущий конкурс «Интервидение» не стоит рассматривать как аналог «Евровидения» — они слишком разные по ряду ключевых параметров.
«Предлагаю уйти от сравнения "Евровидения" и "Интервидения". Это не совсем корректно по большому количеству параметров. Основной из них — "Евровидение" — ежегодный конкурс с устоявшейся традицией. Аудитория знает, что от него ждать, есть понятный календарь событий. В случае с "Интервидением" приходится перезапускать легендарный бренд фактически с нуля. Сейчас нет даже правил, которые достались от предшественника. Получается, оргкомитет должен с нуля все придумать», — поясняет Чурикова агентству.
Конкурс состоится 20 сентября в Москве, но сейчас, за три месяца до него, известно только то, что Россию представит SHAMAN (наст. имя Ярослав Дронов). Конкурсная песня пока еще только в процессе подготовки. Заявлено, что принимать участие будут больше 20 стран, но пока опять никак подробностей нет.
«У нас нет имен большинства участников. Фактически сейчас у нас есть три страны: Кыргызстан, Россия и Белоруссия. Теперь хотелось бы выяснить еще больше интересных деталей, кто участники от остальных стран и какие песни они будут исполнять. Ждем заветной даты, которую анонсировал креативный продюсер „Интервидения“ Андрей Разыграев. Он сказал, что 12 июня у нас будет 100 дней до конкурса. И тогда нас ожидает большое количество информации. Будем ждать», — говорит Яна.
«Интервидение» — конкурс эстрадной песни, организованный Международной организацией радиовещания и телевидения (OIRT). Прообразом в 1961 году стал международный фестиваль песни в польском городе Сопот, выступление на котором было престижным для каждой страны Восточного блока. СССР впервые принял участие в этом конкурсе в 1963 году. В этом году возрожденный конкурс состоится 20 сентября в Москве.
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