Губернатор Орловской области отреагировал на падение вертолета

В Орловской области потерпел крушение вертолет. По неофициальным данным, погибло два человека. В ответ на это губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что на месте работают правоохранители и представители МЧС. При этом угроза для местных жителей отсутствует.
«Поступают сообщения о происшествии на территории Урицкого района Орловской области. В настоящее время службы МЧС и правоохранительные органы проводят оперативные действия», — написал Клычков в своем telegram-канале.
В ТАСС, ссылаясь на единую дежурную диспетчерскую службу, написали, что вертолет упал за поселком Нарышкино. При этом, по неофициальным данным telegram-канала Mash, предположительно, могли погибнуть пилот и бортмеханик воздушного судна. Предварительно, причиной падения вертолета стал отказ двигателя.
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