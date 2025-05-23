Губернатор Орловской области отреагировал на падение вертолета

Глава Орловской области Клычков: на месте падения вертолета ведутся работы
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Клычков заявил, что угрозы для жизней граждан региона нет
Клычков заявил, что угрозы для жизней граждан региона нет Фото:
новость из сюжета
В Орловской области рухнул вертолет, предварительно, есть погибшие

В Орловской области потерпел крушение вертолет. По неофициальным данным, погибло два человека. В ответ на это губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что на месте работают правоохранители и представители МЧС. При этом угроза для местных жителей отсутствует. 

«Поступают сообщения о происшествии на территории Урицкого района Орловской области. В настоящее время службы МЧС и правоохранительные органы проводят оперативные действия», — написал Клычков в своем telegram-канале.  

В ТАСС, ссылаясь на единую дежурную диспетчерскую службу, написали, что вертолет упал за поселком Нарышкино. При этом, по неофициальным данным telegram-канала Mash, предположительно, могли погибнуть пилот и бортмеханик воздушного судна. Предварительно, причиной падения вертолета стал отказ двигателя. 

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В Орловской области потерпел крушение вертолет. По неофициальным данным, погибло два человека. В ответ на это губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что на месте работают правоохранители и представители МЧС. При этом угроза для местных жителей отсутствует.  «Поступают сообщения о происшествии на территории Урицкого района Орловской области. В настоящее время службы МЧС и правоохранительные органы проводят оперативные действия», — написал Клычков в своем telegram-канале.   В ТАСС, ссылаясь на единую дежурную диспетчерскую службу, написали, что вертолет упал за поселком Нарышкино. При этом, по неофициальным данным telegram-канала Mash, предположительно, могли погибнуть пилот и бортмеханик воздушного судна. Предварительно, причиной падения вертолета стал отказ двигателя. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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