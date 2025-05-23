23 мая 2025

Причиной разблокировки самокатов в Челябинке стало прекращение уголовного дела

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самокаты снова стали доступны для челябинцев
Самокаты снова стали доступны для челябинцев Фото:
новость из сюжета
СК арестовал электросамокаты в Челябинске

Причиной, по которой самокаты возобновили работу в Челябинске, стало прекращение уголовного дела. Об этом URA.RU сообщили в одной из прокатных организаций.

«Уголовное дело в отношении сервисов кикшеринга прекращено. „МТС Юрент“ возобновляет работу в Челябинске», — заявили в фирме по прокату электросамокатов.

Как сообщало URA.RU, 23 мая после блокировки электросамокатов вновь начали работать сервисы кикшеринга. Первым включился сервис «Яндекс Go», следом стала доступна аренда через Whoosh. «МТС-Юрент» стал доступен через десять минут после своих конкурентов.

Ранее в СКР по региону объяснили блокировку электросамокатов следственными действиями в отношении руководителей сразу нескольких прокатных организаций. Предварительно, они не обеспечили надлежащие условия эксплуатации электросамокатов, из-за чего пострадали люди.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Причиной, по которой самокаты возобновили работу в Челябинске, стало прекращение уголовного дела. Об этом URA.RU сообщили в одной из прокатных организаций. «Уголовное дело в отношении сервисов кикшеринга прекращено. „МТС Юрент“ возобновляет работу в Челябинске», — заявили в фирме по прокату электросамокатов. Как сообщало URA.RU, 23 мая после блокировки электросамокатов вновь начали работать сервисы кикшеринга. Первым включился сервис «Яндекс Go», следом стала доступна аренда через Whoosh. «МТС-Юрент» стал доступен через десять минут после своих конкурентов. Ранее в СКР по региону объяснили блокировку электросамокатов следственными действиями в отношении руководителей сразу нескольких прокатных организаций. Предварительно, они не обеспечили надлежащие условия эксплуатации электросамокатов, из-за чего пострадали люди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...