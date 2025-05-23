Причиной разблокировки самокатов в Челябинке стало прекращение уголовного дела

Причиной, по которой самокаты возобновили работу в Челябинске, стало прекращение уголовного дела. Об этом URA.RU сообщили в одной из прокатных организаций.
«Уголовное дело в отношении сервисов кикшеринга прекращено. „МТС Юрент“ возобновляет работу в Челябинске», — заявили в фирме по прокату электросамокатов.
Как сообщало URA.RU, 23 мая после блокировки электросамокатов вновь начали работать сервисы кикшеринга. Первым включился сервис «Яндекс Go», следом стала доступна аренда через Whoosh. «МТС-Юрент» стал доступен через десять минут после своих конкурентов.
Ранее в СКР по региону объяснили блокировку электросамокатов следственными действиями в отношении руководителей сразу нескольких прокатных организаций. Предварительно, они не обеспечили надлежащие условия эксплуатации электросамокатов, из-за чего пострадали люди.
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