Тюменцы помогут жителям Краснодона с помощью забега

В Тюмени 24 мая пройдет забег «Пять верст». В его рамках будет организован сбор спортивного инвентаря, который позже будет передан детям Краснодона, сообщил мэр города Максим Афанасьев.
«Завтра в парке „Затюменский“ состоится забег „5 верст“. В рамках мероприятия пройдет акция по сбору спортивного инвентаря для жителей Краснодона… Передача спортивного инвентаря детям накануне летних каникул — это шанс подарить радость и вдохновение юным спортсменам», — написал Афанасьев в своем telegram-канале.
Забег состоится в парке «Затюменский». В рамках акции по сбору помощи можно будет принести скакалки, шахматы, теннисные ракетки и так далее. «Объединяя усилия, мы можем достичь больших целей. Давайте поддержим эту инициативу и внесем вклад в общее благое дело!» — подытожил глава города.
Ранее URA.RU писало , что специалисты Тюменской области в текущем году собираются восстановить почти 60 объектов, в том числе здание ЗАГСа, в Краснодоне. Также в этом году планируется создать «Аллею дружбы».
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