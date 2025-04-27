Тюменские строители за год восстановят более полсотни объектов в ЛНР

В подшефном городе Краснодоне (ЛНР) специалисты Тюменской области в текущем году восстановят почти 60 объектов, в том числе здание ЗАГСа. О планах по строительству в соцсети сообщил тюменский губернатор Александр Моор.
«С самого начала сотрудничества с Краснодоном мы определили список объектов, которые надо восстановить в первую очередь. Теперь принялись за благоустройство. Всего в перечне работ на этот год в подшефном городе почти 60 различных объектов. Среди них и капитальный ремонт местного ЗАГСа», — сообщил Моор в своем telegram-канале.
Также в этом году планируется создать «Аллею дружбы». Работы на объекте уже ведутся, его корректировали и обсуждали местные жители. Моор отметил, что на брусчатке будет сделана надпись «Тюмень — Краснодону».
Тюменская область оказывает помощь Краснодону с мая 2022 года, когда взяла над городом шефство. Ранее губернатор Александр Моор вместе с делегацией уже инспектировал восстановительные работы, в том числе ремонт центральной части города, Дома культуры и создание общественных пространств.
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