Тюменские строители за год восстановят более полсотни объектов в ЛНР

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В числе восстановленных объектов - местный ЗАГС
В числе восстановленных объектов - местный ЗАГС Фото:

В подшефном городе Краснодоне (ЛНР) специалисты Тюменской области в текущем году восстановят почти 60 объектов, в том числе здание ЗАГСа. О планах по строительству в соцсети сообщил тюменский губернатор Александр Моор.

«С самого начала сотрудничества с Краснодоном мы определили список объектов, которые надо восстановить в первую очередь. Теперь принялись за благоустройство. Всего в перечне работ на этот год в подшефном городе почти 60 различных объектов. Среди них и капитальный ремонт местного ЗАГСа», — сообщил Моор в своем telegram-канале.

Также в этом году планируется создать «Аллею дружбы». Работы на объекте уже ведутся, его корректировали и обсуждали местные жители. Моор отметил, что на брусчатке будет сделана надпись «Тюмень — Краснодону».

Тюменская область оказывает помощь Краснодону с мая 2022 года, когда взяла над городом шефство. Ранее губернатор Александр Моор вместе с делегацией уже инспектировал восстановительные работы, в том числе ремонт центральной части города, Дома культуры и создание общественных пространств.

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В подшефном городе Краснодоне (ЛНР) специалисты Тюменской области в текущем году восстановят почти 60 объектов, в том числе здание ЗАГСа. О планах по строительству в соцсети сообщил тюменский губернатор Александр Моор. «С самого начала сотрудничества с Краснодоном мы определили список объектов, которые надо восстановить в первую очередь. Теперь принялись за благоустройство. Всего в перечне работ на этот год в подшефном городе почти 60 различных объектов. Среди них и капитальный ремонт местного ЗАГСа», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Также в этом году планируется создать «Аллею дружбы». Работы на объекте уже ведутся, его корректировали и обсуждали местные жители. Моор отметил, что на брусчатке будет сделана надпись «Тюмень — Краснодону». Тюменская область оказывает помощь Краснодону с мая 2022 года, когда взяла над городом шефство. Ранее губернатор Александр Моор вместе с делегацией уже инспектировал восстановительные работы, в том числе ремонт центральной части города, Дома культуры и создание общественных пространств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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