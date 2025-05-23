Трамп заявил, что РФ и Украина провели масштабный обмен пленными

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Киев и Москва обменялись пленными военными, заявил Трамп
Киев и Москва обменялись пленными военными, заявил Трамп Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Москва и Киев провели масштабный обмен военнопленными. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, поздравив страны. 

«Только что завершился крупный обмен пленными между Россией и Украиной», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Однако от Минобороны РФ пока не было официального заявления по ситуации. 

Американский лидер поздравил Киев и Москву с прошедшим обменом. Он также задался вопросом может ли это привести к чему-то большему в контексте урегулирования украинского конфликта. 

Ранее обмен заявлялся по формуле «1000 на 1000» человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что российская сторона получила от Киева список имен для реализации плана. Украина так же получила соответствующий список. Отмечается, что группа специалистов во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым тщательно проверяет сведения о каждом пленном, упомянутом в российских списках, пишет «Царьград». Предыдущий обмен пленными между двумя странами был 6 мая, в результате него каждая из сторон передала другой по 205 человек.

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Москва и Киев провели масштабный обмен военнопленными. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, поздравив страны.  «Только что завершился крупный обмен пленными между Россией и Украиной», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Однако от Минобороны РФ пока не было официального заявления по ситуации.  Американский лидер поздравил Киев и Москву с прошедшим обменом. Он также задался вопросом может ли это привести к чему-то большему в контексте урегулирования украинского конфликта.  Ранее обмен заявлялся по формуле «1000 на 1000» человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что российская сторона получила от Киева список имен для реализации плана. Украина так же получила соответствующий список. Отмечается, что группа специалистов во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым тщательно проверяет сведения о каждом пленном, упомянутом в российских списках, пишет «Царьград». Предыдущий обмен пленными между двумя странами был 6 мая, в результате него каждая из сторон передала другой по 205 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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