Трамп заявил, что РФ и Украина провели масштабный обмен пленными

Москва и Киев провели масштабный обмен военнопленными. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, поздравив страны.
«Только что завершился крупный обмен пленными между Россией и Украиной», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Однако от Минобороны РФ пока не было официального заявления по ситуации.
Американский лидер поздравил Киев и Москву с прошедшим обменом. Он также задался вопросом может ли это привести к чему-то большему в контексте урегулирования украинского конфликта.
Ранее обмен заявлялся по формуле «1000 на 1000» человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что российская сторона получила от Киева список имен для реализации плана. Украина так же получила соответствующий список. Отмечается, что группа специалистов во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым тщательно проверяет сведения о каждом пленном, упомянутом в российских списках, пишет «Царьград». Предыдущий обмен пленными между двумя странами был 6 мая, в результате него каждая из сторон передала другой по 205 человек.
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