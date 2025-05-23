Роспотребнадзор ищет в пермском санатории «Орленок» источник заражения детей

Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование после вспышки острой кишечной инфекции у детей в пермском санатории «Орленок». Специалисты взяли пробы продуктов и воды для лабораторного анализа. Об этом сообщается в telegram-канале контрольно-надзорного ведомства.
«Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю начало санитарно-эпидемиологическое расследование после случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) среди детей в санатории „Орленок“, расположенном на базе „Усть-Качки“. Специалисты „Центра гигиены и эпидемиологии“ отобрали пробы пищевой продукции и воды для лабораторных исследований. Точные причины заражения станут известны после получения результатов анализов», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Ранее по факту массового отравления детей в санатории «Орленок» Пермского края прокуратура и Следственный комитет начали проверки. Сообщалось, что пострадали 35 детей, которым оказывается амбулаторная помощь. Органы надзора проводят осмотр помещений и отбор проб, чтобы установить причины вспышки инфекции, результаты расследований находятся на особом контроле.
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