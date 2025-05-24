24 мая 2025

В продажу поступила партия премиальной колбасы от завода пермского депутата

© Служба новостей «URA.RU»
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На производстве заявляют, что работают с поставщиками сырья исключительно из Прикамья (архивное фото)
На производстве заявляют, что работают с поставщиками сырья исключительно из Прикамья (архивное фото) Фото:

Первая партия премиальной колбасы, произведенной в Кудымкаре (Пермский край) на мясокомбинате «Петровский мясной дом», поступила в продажу. Об этом рассказал владелец завода, депутат регионального парламента Алексей Петров.

«Всего выпущено 200 кг продукта под различными брендами. В их числе „Президентская“ и „Пермяцкая“. Часть продана в кудымкарских фабричных магазинах, другая — поступила в сетевые точки», — объяснил Алексей Петров в беседе с изданием «Коммерсант-Прикамье». Оптовики заплатили за килограмм — 1,3 тысячи рублей.

Первую партию премиальных колбас изготовили в марте. В конце месяца продукцию направили на экспертизу для получения сертификации. В работе были задействованы две термокамеры для создания сервелата. Петров в январе анонсировал старт производства сыровяленых деликатесов.

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Первая партия премиальной колбасы, произведенной в Кудымкаре (Пермский край) на мясокомбинате «Петровский мясной дом», поступила в продажу. Об этом рассказал владелец завода, депутат регионального парламента Алексей Петров. «Всего выпущено 200 кг продукта под различными брендами. В их числе „Президентская“ и „Пермяцкая“. Часть продана в кудымкарских фабричных магазинах, другая — поступила в сетевые точки», — объяснил Алексей Петров в беседе с изданием «Коммерсант-Прикамье». Оптовики заплатили за килограмм — 1,3 тысячи рублей. Первую партию премиальных колбас изготовили в марте. В конце месяца продукцию направили на экспертизу для получения сертификации. В работе были задействованы две термокамеры для создания сервелата. Петров в январе анонсировал старт производства сыровяленых деликатесов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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