В продажу поступила партия премиальной колбасы от завода пермского депутата

Первая партия премиальной колбасы, произведенной в Кудымкаре (Пермский край) на мясокомбинате «Петровский мясной дом», поступила в продажу. Об этом рассказал владелец завода, депутат регионального парламента Алексей Петров.
«Всего выпущено 200 кг продукта под различными брендами. В их числе „Президентская“ и „Пермяцкая“. Часть продана в кудымкарских фабричных магазинах, другая — поступила в сетевые точки», — объяснил Алексей Петров в беседе с изданием «Коммерсант-Прикамье». Оптовики заплатили за килограмм — 1,3 тысячи рублей.
Первую партию премиальных колбас изготовили в марте. В конце месяца продукцию направили на экспертизу для получения сертификации. В работе были задействованы две термокамеры для создания сервелата. Петров в январе анонсировал старт производства сыровяленых деликатесов.
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