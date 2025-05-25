25 мая 2025

Бывшего вице-мэра Челябинска Слободского отправили на условный срок. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимира Слободского приговорили к пяти годам условно
Владимира Слободского приговорили к пяти годам условно Фото:

Советский райсуд Челябинска осудил бывшего вице-мэра областного центра Владимира Слободского, обвиняемого в превышении полномочий. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, экс-чиновнику назначили пять лет лишения свободы.

«Суд приговорил признал Слободского виновным по п. „в “ ч.3 ст.286 УК РФ. Назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком четыре года», — зачитала приговор судья Юлия Жаводинская.

В качестве дополнительного наказания Слободскому назначили запрет на два года занимать должности, связанные с выполнением распорядительно-хозяйственных функций. За потерпевшими признали право на удовлетворение гражданского иска, а с банковских вкладов, половины земельного участка и квартиры Слободского сняли арест.

Слободского задержали в середине апреля 2023 года. Его обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, занимая пост заместителя главы Челябинска по вопросам градостроительства, он незаконно выдал разрешение на строительство многоэтажного дома на улице Сулимова.

С этим домом связали сразу несколько человек. Под следствие, помимо Слободского, попали экс-директор строительной компании ООО «Челябинскавтотранс» Людмила Ребреш, ее преемник на посту Алексей Алексеенко и бывший депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов. Женщину сначала получила условный срок, но в апелляции приговор ужесточили до колонии общего режима. Алексеенко уже судят. Паутов остается в СИЗО в ожидании подписания контракта с Минобороны РФ для отправки на СВО.

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Советский райсуд Челябинска осудил бывшего вице-мэра областного центра Владимира Слободского, обвиняемого в превышении полномочий. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, экс-чиновнику назначили пять лет лишения свободы. «Суд приговорил признал Слободского виновным по п. „в “ ч.3 ст.286 УК РФ. Назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком четыре года», — зачитала приговор судья Юлия Жаводинская. В качестве дополнительного наказания Слободскому назначили запрет на два года занимать должности, связанные с выполнением распорядительно-хозяйственных функций. За потерпевшими признали право на удовлетворение гражданского иска, а с банковских вкладов, половины земельного участка и квартиры Слободского сняли арест. Слободского задержали в середине апреля 2023 года. Его обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, занимая пост заместителя главы Челябинска по вопросам градостроительства, он незаконно выдал разрешение на строительство многоэтажного дома на улице Сулимова. С этим домом связали сразу несколько человек. Под следствие, помимо Слободского, попали экс-директор строительной компании ООО «Челябинскавтотранс» Людмила Ребреш, ее преемник на посту Алексей Алексеенко и бывший депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов. Женщину сначала получила условный срок, но в апелляции приговор ужесточили до колонии общего режима. Алексеенко уже судят. Паутов остается в СИЗО в ожидании подписания контракта с Минобороны РФ для отправки на СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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