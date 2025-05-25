25 мая 2025

Полицейским в Тюменской области дали условные сроки за смерть семи пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Семеро пенсионеров погибли, отравившись угарным газом
Семеро пенсионеров погибли, отравившись угарным газом Фото:

Двое сотрудников полиции в Тюменской области получили условные сроки за халатность, которая привела к смерти семи пенсионеров в результате пожара в нелегальном пансионате. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Судом установлено, что в период с января 2017 по январь 2021 года подсудимые, являясь сотрудниками полиции, действовали вопреки основным направлениям деятельности полиции. Они неоднократно выезжали для оформления некриминальных смертей по адресу, где располагался нелегальный пансионат», — отметили в судах.

Инцидент произошел в начале 2021 года в селе Боровском. Здесь в доме произошел пожар, унесший жизни семи человек. Как впоследствии оказалось, дом использовался в качестве нелегального частного дома престарелых. Им управляла Ольга Вильямсон, которую вскоре осудили на шесть лет. 

В свою очередь, сотрудники полиции Максим Евстратов и Константин Колесников были в курсе того, что тюменка вела незаконную деятельность, однако не препятствовали ей в этом. Более того, они самостоятельно вносили ложные сведения в протоколы и постановления по делам об административных правонарушениях, чтобы искусственно повысить показатели своей работы. На судебном заседании оба фигуранта свою вину не признали.

Суд, учитывая смягчающие и отягчающие обстоятельства, назначил им наказание в виде лишения свободы на три и два года условно с испытательным сроком два года и лишением права занимать должности на государственной службе.

Спустя 1,5 года после начала своего тюремного заключения хозяйка пансионата вышла по УДО. Информация об этом была опубликована в начале декабря 2023 года. 

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Двое сотрудников полиции в Тюменской области получили условные сроки за халатность, которая привела к смерти семи пенсионеров в результате пожара в нелегальном пансионате. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Судом установлено, что в период с января 2017 по январь 2021 года подсудимые, являясь сотрудниками полиции, действовали вопреки основным направлениям деятельности полиции. Они неоднократно выезжали для оформления некриминальных смертей по адресу, где располагался нелегальный пансионат», — отметили в судах. Инцидент произошел в начале 2021 года в селе Боровском. Здесь в доме произошел пожар, унесший жизни семи человек. Как впоследствии оказалось, дом использовался в качестве нелегального частного дома престарелых. Им управляла Ольга Вильямсон, которую вскоре осудили на шесть лет.  В свою очередь, сотрудники полиции Максим Евстратов и Константин Колесников были в курсе того, что тюменка вела незаконную деятельность, однако не препятствовали ей в этом. Более того, они самостоятельно вносили ложные сведения в протоколы и постановления по делам об административных правонарушениях, чтобы искусственно повысить показатели своей работы. На судебном заседании оба фигуранта свою вину не признали. Суд, учитывая смягчающие и отягчающие обстоятельства, назначил им наказание в виде лишения свободы на три и два года условно с испытательным сроком два года и лишением права занимать должности на государственной службе. Спустя 1,5 года после начала своего тюремного заключения хозяйка пансионата вышла по УДО. Информация об этом была опубликована в начале декабря 2023 года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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