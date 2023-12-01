Хозяйка тюменского пансионата отсидела за убийство семерых стариков 1,5 года

01 декабря 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

18 июля 2022 года Тюменский районный суд приговорил Ольгу Вильямсон к шести годам колонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Курганский областной суд удовлетворил апелляцию об условно-досрочном освобождении (УДО) хозяйки частного тюменского пансионата для пожилых Ольги Вильямсон. Информация об этом указана в постановлении суда. 9 января 2021 года при пожаре в пансионате Вильямсон заживо сгорели семь человек. 18 июля 2022 года Тюменский районный суд признал ее виновной и вынес приговор — шесть лет колонии. УДО помогло ей выйти на свободу через 1,5 года после вынесения приговора. «Курганский областной суд постановил: ходатайство адвоката Фадюшина А.Н. в интересах осужденной Вильямсон О.В. об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания удовлетворить. Освободить Вильямсон Ольгу Викторовну, 30 января 1968 года рождения от отбывания наказания, назначенного по приговору Тюменского районного суда Тюменской области от 18 июля 2022 г. условно-досрочно на оставшийся неотбытый срок (по состоянию на 21 ноября 2023 г.) 2 года 2 месяца 1 день», — указано в документах суда. 9 января 2021 года в частном секторе поселка Боровский (Тюменский район) произошел пожар. После того, как огонь был потушен, сотрудники МЧС обнаружили в сгоревшем доме семь трупов. Как выяснилось позже, в здании располагался нелегальный частный пансионат для пожилых людей, хозяйкой которого являлась Ольга Вильямсон. Все погибшие были постояльцами дома престарелых. Следствие по делу длилось полтора года. 18 июля 2022 года Тюменский районный суд признал Вильямсон виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 168, ч. 1 ст. 171, ч. 3 ст. 238 УК РФ и приговорил ее к шести годам колонии общего режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский областной суд удовлетворил апелляцию об условно-досрочном освобождении (УДО) хозяйки частного тюменского пансионата для пожилых Ольги Вильямсон. Информация об этом указана в постановлении суда. 9 января 2021 года при пожаре в пансионате Вильямсон заживо сгорели семь человек. 18 июля 2022 года Тюменский районный суд признал ее виновной и вынес приговор — шесть лет колонии. УДО помогло ей выйти на свободу через 1,5 года после вынесения приговора. «Курганский областной суд постановил: ходатайство адвоката Фадюшина А.Н. в интересах осужденной Вильямсон О.В. об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания удовлетворить. Освободить Вильямсон Ольгу Викторовну, 30 января 1968 года рождения от отбывания наказания, назначенного по приговору Тюменского районного суда Тюменской области от 18 июля 2022 г. условно-досрочно на оставшийся неотбытый срок (по состоянию на 21 ноября 2023 г.) 2 года 2 месяца 1 день», — указано в документах суда. 9 января 2021 года в частном секторе поселка Боровский (Тюменский район) произошел пожар. После того, как огонь был потушен, сотрудники МЧС обнаружили в сгоревшем доме семь трупов. Как выяснилось позже, в здании располагался нелегальный частный пансионат для пожилых людей, хозяйкой которого являлась Ольга Вильямсон. Все погибшие были постояльцами дома престарелых. Следствие по делу длилось полтора года. 18 июля 2022 года Тюменский районный суд признал Вильямсон виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 168, ч. 1 ст. 171, ч. 3 ст. 238 УК РФ и приговорил ее к шести годам колонии общего режима.