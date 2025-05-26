«Мы не экономим»: Силуанов рассказал о работе над многострадальным самолетом «Байкал»

Силуанов: на производство самолета «Байкал» выделяются все необходимые средства
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«Байкал» должен быть запущен в плановые сроки
«Байкал» должен быть запущен в плановые сроки Фото:

Все необходимые средства на производство самолета «Байкал» выделяются, проект должен быть реализован в установленные сроки. Об этом сообщил глава Минфина России Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

«Что касается самолета „Байкал“, необходимые ресурсы для поддержки производства, разработки выделяются. Насколько мне известно, самолет должен ввестись в строй в плановые сроки. Мы здесь не экономим», — подчеркнул Силуанов. Его слова передает ТАСС.

В середине мая зампред правительства РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщал, что разработка самолета «Байкал» испытывает значительные затруднения: в настоящее время работа по проекту фактически приостановлена, а запуск серийного производства в ближайшей перспективе якобы не рассматривается. Кроме того, о трудностях сообщалось и в феврале 2025 года. Тогда стало известно, что Уральский завод гражданской авиации может лишиться контракта на создание самолета «Байкал».

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Все необходимые средства на производство самолета «Байкал» выделяются, проект должен быть реализован в установленные сроки. Об этом сообщил глава Минфина России Антон Силуанов, выступая в Госдуме. «Что касается самолета „Байкал“, необходимые ресурсы для поддержки производства, разработки выделяются. Насколько мне известно, самолет должен ввестись в строй в плановые сроки. Мы здесь не экономим», — подчеркнул Силуанов. Его слова передает ТАСС. В середине мая зампред правительства РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщал, что разработка самолета «Байкал» испытывает значительные затруднения: в настоящее время работа по проекту фактически приостановлена, а запуск серийного производства в ближайшей перспективе якобы не рассматривается. Кроме того, о трудностях сообщалось и в феврале 2025 года. Тогда стало известно, что Уральский завод гражданской авиации может лишиться контракта на создание самолета «Байкал».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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