УзГА рискует остаться без контракта на самолет, создание которого требовал Путин

УзГА рискует остаться без контракта на разработку самолета «Байкал»

21 февраля 2025 в 10:17 Размер текста - 17 +

Проект «Байкал» могут заморозить Фото: Владимир Андреев © URA.RU У Уральского завода гражданской авиации (УзГА) могут забрать контракт на создание легкого многоцелевого турбовинтового самолета «Байкал», скорейшую разработку которого требовал президент РФ Владимир Путин. По другой версии, проект рискует быть заморожен до 2030 года. Об этом рассказали сразу несколько источников. «При проектировании самолета был допущен ряд драматических ошибок, которые окончательно вскрылись только сейчас. Самолет фактически нужно собирать заново», — передает «Коммерсант» слова собеседника. Он отметил, что на устранение недочетов может потребоваться от трех до пяти лет, а альтернативой может стать ремоторизированный Ан-2. Кроме того, существует возможность передачи проекта «Байкал» компании S7 Group. Этот вариант был рассмотрен на совещании в Минпромторге в конце декабря. По информации издания, самолет фактически нужно собирать заново. Проблемы выявлены с устойчивостью на малых скоростях, управлением и конструкцией шасси. При этом УзГА уже обращался к Минпромторгу за дополнительным финансированием на доработку проекта, причем сумма запроса, по некоторым данным, составляет около 10 млрд рублей. Однако пока неизвестно, были ли выделены эти средства. УзГА планировал сделать 95 легкомоторных самолетов «Байкал» для пассажирских и транспортных перевозок на Дальнем Востоке до 2030-го. Производить лайнеры собирались в Екатеринбурге и Комсомольске-на-Амуре. Позже Путин потребовал ускорить создание пассажирской версии «Байкала», после чего стоимость судна упала в два раза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У Уральского завода гражданской авиации (УзГА) могут забрать контракт на создание легкого многоцелевого турбовинтового самолета «Байкал», скорейшую разработку которого требовал президент РФ Владимир Путин. По другой версии, проект рискует быть заморожен до 2030 года. Об этом рассказали сразу несколько источников. «При проектировании самолета был допущен ряд драматических ошибок, которые окончательно вскрылись только сейчас. Самолет фактически нужно собирать заново», — передает «Коммерсант» слова собеседника. Он отметил, что на устранение недочетов может потребоваться от трех до пяти лет, а альтернативой может стать ремоторизированный Ан-2. Кроме того, существует возможность передачи проекта «Байкал» компании S7 Group. Этот вариант был рассмотрен на совещании в Минпромторге в конце декабря. По информации издания, самолет фактически нужно собирать заново. Проблемы выявлены с устойчивостью на малых скоростях, управлением и конструкцией шасси. При этом УзГА уже обращался к Минпромторгу за дополнительным финансированием на доработку проекта, причем сумма запроса, по некоторым данным, составляет около 10 млрд рублей. Однако пока неизвестно, были ли выделены эти средства. УзГА планировал сделать 95 легкомоторных самолетов «Байкал» для пассажирских и транспортных перевозок на Дальнем Востоке до 2030-го. Производить лайнеры собирались в Екатеринбурге и Комсомольске-на-Амуре. Позже Путин потребовал ускорить создание пассажирской версии «Байкала», после чего стоимость судна упала в два раза.