В Ноябрьске автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе

В Ноябрьске (ЯНАО) на пересечении проспекта Мира и улицы Советской в 11:24 утра водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2014 года рождения. Об этом сообщили в соцсетях.
«В 11:24 часов на пересечении проспекта Мира и улицы Советской на пешеходном переходе произошел наезд на ребенка 2014 года рождения», — сообщается на странице группы «Происшествия. Ноябрьск» в VK. По данным источника, несовершеннолетний получил травмы, однако госпитализация не потребовалась — медицинская помощь была оказана амбулаторно.
Ранее, 24 мая, похожий инцидент произошел в селе Белоярск ЯНАО, где водитель внедорожника сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Тогда пострадавшего госпитализировали с травмами. Всего за сутки в округе было зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
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