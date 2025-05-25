25 мая 2025

В Ноябрьске автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок переходил дорогу в положенном месте
Ребенок переходил дорогу в положенном месте Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) на пересечении проспекта Мира и улицы Советской в 11:24 утра водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2014 года рождения. Об этом сообщили в соцсетях. 

«В 11:24 часов на пересечении проспекта Мира и улицы Советской на пешеходном переходе произошел наезд на ребенка 2014 года рождения», — сообщается на странице группы «Происшествия. Ноябрьск» в VK. По данным источника, несовершеннолетний получил травмы, однако госпитализация не потребовалась — медицинская помощь была оказана амбулаторно. 

Ранее, 24 мая, похожий инцидент произошел в селе Белоярск ЯНАО, где водитель внедорожника сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Тогда пострадавшего госпитализировали с травмами. Всего за сутки в округе было зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

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В Ноябрьске (ЯНАО) на пересечении проспекта Мира и улицы Советской в 11:24 утра водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2014 года рождения. Об этом сообщили в соцсетях.  «В 11:24 часов на пересечении проспекта Мира и улицы Советской на пешеходном переходе произошел наезд на ребенка 2014 года рождения», — сообщается на странице группы «Происшествия. Ноябрьск» в VK. По данным источника, несовершеннолетний получил травмы, однако госпитализация не потребовалась — медицинская помощь была оказана амбулаторно.  Ранее, 24 мая, похожий инцидент произошел в селе Белоярск ЯНАО, где водитель внедорожника сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Тогда пострадавшего госпитализировали с травмами. Всего за сутки в округе было зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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