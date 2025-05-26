Четверых бойцов из ХМАО вызволили из украинского плена

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Из украинского плена вернулись четверо югорчан
Из украинского плена вернулись четверо югорчан Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащих из ХМАО удалось вызволить из украинского плена. По данным источника URA.RU, в рамках последнего обмена 23-25 мая в Россию вернули четверых югорчан.

«В ходе обмена удалось вернуть четверых контрактников. Они из Сургута, Когалыма и Нефтеюганского района», — сообщил инсайдер.

Обмен подтвердила югорский уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова. Она пояснила, что речь идет о двух пленных сургутянах, одном жителе Когалыма и бойце из Пойковского. «Один из них был в плену с ноября 2023 года», — пояснила омбудсмен.

Обмен по схеме «1000 на 1000» проходил с 23 по 25 мая. По словам замминистра обороны РФ Александра Фомиина, по итогам соглашения в Россию были возвращены 880 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Россия и Украина полностью выполнили договоренности по обмену пленными, достигнутые в Стамбуле.

Ранее власти ХМАО сообщали, что в конце мая ожидается возвращение из украинского плена двух бойцов округа, однако не исключали, что их число может увеличиться. Обмены пленными между Россией и Украиной проходят поэтапно с мая, по договоренностям, достигнутым в Стамбуле. В начале месяца домой уже вернулся мобилизованный из Нягани, а семьи военнослужащих получают необходимую поддержку от региональных властей.

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Военнослужащих из ХМАО удалось вызволить из украинского плена. По данным источника URA.RU, в рамках последнего обмена 23-25 мая в Россию вернули четверых югорчан. «В ходе обмена удалось вернуть четверых контрактников. Они из Сургута, Когалыма и Нефтеюганского района», — сообщил инсайдер. Обмен подтвердила югорский уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова. Она пояснила, что речь идет о двух пленных сургутянах, одном жителе Когалыма и бойце из Пойковского. «Один из них был в плену с ноября 2023 года», — пояснила омбудсмен. Обмен по схеме «1000 на 1000» проходил с 23 по 25 мая. По словам замминистра обороны РФ Александра Фомиина, по итогам соглашения в Россию были возвращены 880 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Россия и Украина полностью выполнили договоренности по обмену пленными, достигнутые в Стамбуле. Ранее власти ХМАО сообщали, что в конце мая ожидается возвращение из украинского плена двух бойцов округа, однако не исключали, что их число может увеличиться. Обмены пленными между Россией и Украиной проходят поэтапно с мая, по договоренностям, достигнутым в Стамбуле. В начале месяца домой уже вернулся мобилизованный из Нягани, а семьи военнослужащих получают необходимую поддержку от региональных властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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