В ХМАО из украинского плена ждут бойцов, которых должны обменять в конце мая

В ХМАО из украинского плена ждут возвращения двух бойцов, которых должны обменять в конце мая. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.
«Обмен будет проходить в несколько этапов в течение нескольких дней. Пока, предварительно, должны вернуться домой два пленных югорчанина. Но не исключено, что их может быть больше», — сообщил инсайдер.
Информацию об ожидании военнослужащих из ХМАО подтвердила югорский омбудсмен Наталья Стребкова. «Сегодня лишь первый этап большого обмена, как пояснили в Министерстве Обороны. Наши ребята точно есть, но пока непонятно, в какое время их должны вернуть. Это на сегодняшний день вся информация, которой мы располагаем, держим ситуацию на контроле», — пояснила омбудсмен.
Москва и Киев обменялись пленными по формуле «390 на 390». Все военные и гражданские сейчас находятся в Белоруссии. Рекордный обмен военнопленными прошел благодаря договоренностям России и Украины, подписанным 16 мая в Стамбуле (Турция).
Ранее, 6 мая, из украинского плена уже был освобожден и вернулся домой мобилизованный из Нягани, который провел в неволе почти два года. Тогда в результате обмена Россия и Украина вернули по 205 военнопленных с каждой стороны, а освобожденные проходили реабилитацию в Беларуси. Власти ХМАО оказывают содействие семьям военнослужащих, ожидающих возвращения своих близких.
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