Горящий лес в Воронежской области и закрытые аэропорты: какие регионы атаковали ВСУ 27 мая. Карта

МО РФ: силы ПВО уничтожили 99 украинских дронов
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Различные регионы РФ были атакованы почти сотней украинских дронов
Различные регионы РФ были атакованы почти сотней украинских дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За прошедшую ночь силами ПВО над российскими регионами были ликвидированы 99 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов уничтожено над Белгородской областью — 56. Над Воронежской областью — 25 дронов. В этом регионе из-за обломков БПЛА загорелся лес, пожар был потушен. Также вводились ограничения на работу аэропортов. Подробнее об атаках украинских дронов по территории РФ — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
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Воронежская область: пожар в лесу

В регионе средства противовоздушной обороны нейтрализовали свыше 25 БПЛА, рассказали в Минобороны РФ. Согласно предварительной информации, жертв и разрушений нет. В восточной части области в результате падения обломков дрона произошло возгорание в лесу, однако пожар был оперативно ликвидирован. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Кроме того, ночью в регионе вводился режим опасности атаки беспилотников. Рано утром глава региона сообщил об его отмене.

Владимирская область: повреждения зданий в промзоне

В небе над Муромом было сбито семь украинских дронов. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Однако обломки беспилотника повредили стекла и двери трех зданий в промзоне города. Кроме того, спасатели локализовали небольшое возгорание. На месте сейчас работают оперативные службы, написал в telegram-канале глава региона Александр Авдеев.

Тульская область: удары по городам Новомосковск и Узловая

По словам местных жителей, в районе Новомосковска прозвучало как минимум пять взрывов, а над городом Узловая — не менее двух. Очевидцы писали в местных пабликах о вспышках в небе и громком шуме.

Ночью в регионе была введена опасность атаки БПЛА. Спустя несколько часов ее отменили. Власти подтвердили, что повреждений и ранений среди мирного населения не зафиксировано.

Белгородская область: массовая атака дронов

В течение ночи регион подвергся массовой атаке дронов украинской армии. В области силами ПВО было сбито 56 беспилотников. Данных от властей о разрушениях и пострадавших пока опубликовано не было.

Калужская область: без последствий

Сегодня ночью системы ПВО нейтрализовали пять беспилотников ВСУ на территории, прилегающей к границе Калужской и Тульской областей. Согласно предварительной информации, жертв и разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем telegram-канале.

Ростовская и Липецкая области: без происшествий

За прошедшую ночь над двумя регионами было сбито по одному украинскому БПЛА. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ограничения на работу аэропортов

В аэропортах Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля этой ночью были введены ограничения на работу аэропортов. Это было нужно для обеспечения безопасности. К утру все ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты. Об этом в telegram-канале рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

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За прошедшую ночь силами ПВО над российскими регионами были ликвидированы 99 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов уничтожено над Белгородской областью — 56. Над Воронежской областью — 25 дронов. В этом регионе из-за обломков БПЛА загорелся лес, пожар был потушен. Также вводились ограничения на работу аэропортов. Подробнее об атаках украинских дронов по территории РФ — в материале URA.RU. Воронежская область: пожар в лесу В регионе средства противовоздушной обороны нейтрализовали свыше 25 БПЛА, рассказали в Минобороны РФ. Согласно предварительной информации, жертв и разрушений нет. В восточной части области в результате падения обломков дрона произошло возгорание в лесу, однако пожар был оперативно ликвидирован. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Кроме того, ночью в регионе вводился режим опасности атаки беспилотников. Рано утром глава региона сообщил об его отмене. Владимирская область: повреждения зданий в промзоне В небе над Муромом было сбито семь украинских дронов. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Однако обломки беспилотника повредили стекла и двери трех зданий в промзоне города. Кроме того, спасатели локализовали небольшое возгорание. На месте сейчас работают оперативные службы, написал в telegram-канале глава региона Александр Авдеев. Тульская область: удары по городам Новомосковск и Узловая По словам местных жителей, в районе Новомосковска прозвучало как минимум пять взрывов, а над городом Узловая — не менее двух. Очевидцы писали в местных пабликах о вспышках в небе и громком шуме. Ночью в регионе была введена опасность атаки БПЛА. Спустя несколько часов ее отменили. Власти подтвердили, что повреждений и ранений среди мирного населения не зафиксировано. Белгородская область: массовая атака дронов В течение ночи регион подвергся массовой атаке дронов украинской армии. В области силами ПВО было сбито 56 беспилотников. Данных от властей о разрушениях и пострадавших пока опубликовано не было. Калужская область: без последствий Сегодня ночью системы ПВО нейтрализовали пять беспилотников ВСУ на территории, прилегающей к границе Калужской и Тульской областей. Согласно предварительной информации, жертв и разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем telegram-канале. Ростовская и Липецкая области: без происшествий За прошедшую ночь над двумя регионами было сбито по одному украинскому БПЛА. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Ограничения на работу аэропортов В аэропортах Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля этой ночью были введены ограничения на работу аэропортов. Это было нужно для обеспечения безопасности. К утру все ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты. Об этом в telegram-канале рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.
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