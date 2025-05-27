Над несколькими российскими регионами за ночь сбили 99 дронов

Минобороны: над семью регионами России сбили 99 дронов ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ночь на 27 мая ВСУ атаковали семь регионов России
В ночь на 27 мая ВСУ атаковали семь регионов России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За ночь над семью регионами России сбили 99 дронов украинской армии. Больше всего ударов пришлось на Белгородскую область — там уничтожили 56 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«В период с 20:00 26 мая до 7:00 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении оборонного ведомства. Так, над Белгородской областью сбили 56 дронов, в Воронежской — 25, Владимирской- семь, Калужской — пять, в Тульской — четыре аппарата. Кроме того, по одному беспилотнику ликвидировали над территориями Ростовской и Липецкой областей.

По данным воронежского губернатора Александра Гусева, в регионе, предварительно, не обнаружено пострадавших и разрушений инфраструктуры. Однако на востоке области загорелся лес после падения обломков сбитого БПЛА, передает 360.ru. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За ночь над семью регионами России сбили 99 дронов украинской армии. Больше всего ударов пришлось на Белгородскую область — там уничтожили 56 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «В период с 20:00 26 мая до 7:00 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении оборонного ведомства. Так, над Белгородской областью сбили 56 дронов, в Воронежской — 25, Владимирской- семь, Калужской — пять, в Тульской — четыре аппарата. Кроме того, по одному беспилотнику ликвидировали над территориями Ростовской и Липецкой областей. По данным воронежского губернатора Александра Гусева, в регионе, предварительно, не обнаружено пострадавших и разрушений инфраструктуры. Однако на востоке области загорелся лес после падения обломков сбитого БПЛА, передает 360.ru. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...