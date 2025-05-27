Над несколькими российскими регионами за ночь сбили 99 дронов

За ночь над семью регионами России сбили 99 дронов украинской армии. Больше всего ударов пришлось на Белгородскую область — там уничтожили 56 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В период с 20:00 26 мая до 7:00 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении оборонного ведомства. Так, над Белгородской областью сбили 56 дронов, в Воронежской — 25, Владимирской- семь, Калужской — пять, в Тульской — четыре аппарата. Кроме того, по одному беспилотнику ликвидировали над территориями Ростовской и Липецкой областей.
По данным воронежского губернатора Александра Гусева, в регионе, предварительно, не обнаружено пострадавших и разрушений инфраструктуры. Однако на востоке области загорелся лес после падения обломков сбитого БПЛА, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.