26 мая 2025

В Тюмени закроют дорогу у правительства региона

В Тюмени 30 мая перекроют проезд по улице Володарского
© Служба новостей «URA.RU»
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Участок будет закрыт из-за проведения мероприятия
Участок будет закрыт из-за проведения мероприятия Фото:

В Тюмени 30 мая с 17:00 до 22:00 перекроют движение транспорта по улице Володарского, на участке от 8 Марта до Водопроводной. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте транспорта.

«В связи с проведением джазового фестиваля „FABRIC JAZZ“ 30 мая будет перекрыто движение для автомобилей на улице Володарского: от 8 Марта до Водопроводной. Ограничение продлится с 17:00 до 22:00», — рассказали в департаменте.

Объехать участок можно будет по Хохрякова, Водопроводной, Республики и 8 Марта. Ранее URA.RU писало, что еще одну улицу в центре города — Водопроводную — перекроют на 2,5 месяца.

Участок перекроют на 5 часов
Участок перекроют на 5 часов
Фото:

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В Тюмени 30 мая с 17:00 до 22:00 перекроют движение транспорта по улице Володарского, на участке от 8 Марта до Водопроводной. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте транспорта. «В связи с проведением джазового фестиваля „FABRIC JAZZ“ 30 мая будет перекрыто движение для автомобилей на улице Володарского: от 8 Марта до Водопроводной. Ограничение продлится с 17:00 до 22:00», — рассказали в департаменте. Объехать участок можно будет по Хохрякова, Водопроводной, Республики и 8 Марта. Ранее URA.RU писало, что еще одну улицу в центре города — Водопроводную — перекроют на 2,5 месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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