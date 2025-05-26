В Тюмени закроют дорогу у правительства региона

В Тюмени 30 мая с 17:00 до 22:00 перекроют движение транспорта по улице Володарского, на участке от 8 Марта до Водопроводной. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте транспорта.
«В связи с проведением джазового фестиваля „FABRIC JAZZ“ 30 мая будет перекрыто движение для автомобилей на улице Володарского: от 8 Марта до Водопроводной. Ограничение продлится с 17:00 до 22:00», — рассказали в департаменте.
Объехать участок можно будет по Хохрякова, Водопроводной, Республики и 8 Марта. Ранее URA.RU писало, что еще одну улицу в центре города — Водопроводную — перекроют на 2,5 месяца.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!