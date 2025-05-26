В Тюмени с 1 июня по 14 августа полностью закроют движение транспорта по улице Грибоедова. Об этом URA.RU сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта города. Причина — реконструкция участка трубопровода тепловой сети.
«В связи с выполнением работ по реконструкции участка трубопровода тепловой сети планируется прекращение движения транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Грибоедова — от дома № 2 до улицы Герцена. Срок: с 1 июня по 14 августа», — говорится в сообщении департамента.
В ведомстве уточнили, что рекомендуют автомобилистам заранее планировать маршрут и следить за временными дорожными знаками. Для объезда закрытого участка предложены альтернативные маршруты по улицам Герцена, Ялуторовской и Кузнецова.
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