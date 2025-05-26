26 мая 2025

В центре Тюмени на 2,5 месяца перекроют проезд. Схема

В Тюмени с 1 июня до 14 августа перекроют проезд по улице Грибоедова
© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд будет закрыт до пересечения с Герцена
Проезд будет закрыт до пересечения с Герцена Фото:

В Тюмени с 1 июня по 14 августа полностью закроют движение транспорта по улице Грибоедова. Об этом URA.RU сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта города. Причина — реконструкция участка трубопровода тепловой сети.

«В связи с выполнением работ по реконструкции участка трубопровода тепловой сети планируется прекращение движения транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Грибоедова — от дома № 2 до улицы Герцена. Срок: с 1 июня по 14 августа», — говорится в сообщении департамента.

В ведомстве уточнили, что рекомендуют автомобилистам заранее планировать маршрут и следить за временными дорожными знаками. Для объезда закрытого участка предложены альтернативные маршруты по улицам Герцена, Ялуторовской и Кузнецова.

Проезд закроют на 2,5 месяца
Проезд закроют на 2,5 месяца
Фото:

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В Тюмени с 1 июня по 14 августа полностью закроют движение транспорта по улице Грибоедова. Об этом URA.RU сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта города. Причина — реконструкция участка трубопровода тепловой сети. «В связи с выполнением работ по реконструкции участка трубопровода тепловой сети планируется прекращение движения транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Грибоедова — от дома № 2 до улицы Герцена. Срок: с 1 июня по 14 августа», — говорится в сообщении департамента. В ведомстве уточнили, что рекомендуют автомобилистам заранее планировать маршрут и следить за временными дорожными знаками. Для объезда закрытого участка предложены альтернативные маршруты по улицам Герцена, Ялуторовской и Кузнецова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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