Треть ДТП с участием детей в ЯНАО произошла по их вине

В ЯНАО треть дорожно-транспортных происшествий с участием детей произошло по вине последних. В 60 процентах случаев вина лежит на водителях транспортных средств, сообщили URA.RU в пресс-службе окружной Госавтоинспекции.
«С начала 2025 года на ямальских дорогах зарегистрировано 13 ДТП с участием детей. Из них восемь наездов на детей-пешеходов, в том числе два наезда по собственной неосторожности детей, один наезд на ребенка-велосипедиста, по собственной неосторожности ребенка, одно ДТП с ребенком управляющим мототранспортом, три ДТП с участием детей-пассажиров, в одном случае несовершеннолетняя была не пристегнута ремнем безопасности», — приводит слова временно исполняющего обязанности начальника Госавтоинспекции ЯНАО Василия Гучко пресс-служба ведомства.
Безопасность на дорогах является нашей общей ответственностью. Проявляйте бдительность и осторожность при переходе проезжей части: переходите дорогу исключительно в специально отведенных для этого местах и предварительно убедитесь в отсутствии движущегося транспорта. В темное время суток и при плохой видимости рекомендуется использовать световозвращающие элементы. При управлении велосипедами, самокатами и другими средствами индивидуальной мобильности необходимо надевать защитное снаряжение и не превышать установленную скорость.
"Помните, что от вашей дисциплинированности и ответственности зависит ваша жизнь и здоровье. Соблюдайте Правила дорожного движения — и ваше лето будет безопасным и радостным", — обратился к ямальским детям полковник Гучко.
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