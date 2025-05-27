В Ноябрьске закрыли заведение с шаурмой из-за возможного отравления клиентов

В Ноябрьске (ЯНАО) жители обсуждают сообщения об отравлениях после посещения заведения общественного питания. Как сообщили пользователи в социальных сетях, несколько человек обратились за медицинской помощью с серьезными симптомами после употребления шаурмы в одном из заведений быстрого питания.
«Сейчас в инфекционке уже больше 10 человек с таким же диагнозом — все ели там же. Роспотребнадзор проводит проверку», — говорится в публикации городского паблика.
Источники URA.RU уточняют, что случаи нарушений санитарных норм в общепите Ноябрьска фиксируются не впервые за последнее время. В городе циркулирует информация о возможной поставке некачественной курицы, которая могла быть заражена сальмонеллой.
Представители городского управления Роспотребнадзора пока воздерживаются от комментариев по ситуации. Корреспондент агентства направил официальный запрос, ответ ожидается.
Вместе с тем, закрытие заведения подтверждается данными онлайн-карт. Корреспондент URA.RU пытался связаться для комментариев с местным предпринимателем, но оба телефоных номера, указанных в интернете, оказались временно недоступны.
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