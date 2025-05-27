В Ноябрьске закрыли заведение с шаурмой из-за возможного отравления клиентов

В ЯНАО посетители заведения быстрого питания попали в больницу с отравлением
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отравление шаурмой в ЯНАО
Отравление шаурмой в ЯНАО Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) жители обсуждают сообщения об отравлениях после посещения заведения общественного питания. Как сообщили пользователи в социальных сетях, несколько человек обратились за медицинской помощью с серьезными симптомами после употребления шаурмы в одном из заведений быстрого питания.

«Сейчас в инфекционке уже больше 10 человек с таким же диагнозом — все ели там же. Роспотребнадзор проводит проверку», — говорится в публикации городского паблика.

Источники URA.RU уточняют, что случаи нарушений санитарных норм в общепите Ноябрьска фиксируются не впервые за последнее время. В городе циркулирует информация о возможной поставке некачественной курицы, которая могла быть заражена сальмонеллой.

Представители городского управления Роспотребнадзора пока воздерживаются от комментариев по ситуации. Корреспондент агентства направил официальный запрос, ответ ожидается.

Вместе с тем, закрытие заведения подтверждается данными онлайн-карт. Корреспондент URA.RU пытался связаться для комментариев с местным предпринимателем, но оба телефоных номера, указанных в интернете, оказались временно недоступны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) жители обсуждают сообщения об отравлениях после посещения заведения общественного питания. Как сообщили пользователи в социальных сетях, несколько человек обратились за медицинской помощью с серьезными симптомами после употребления шаурмы в одном из заведений быстрого питания. «Сейчас в инфекционке уже больше 10 человек с таким же диагнозом — все ели там же. Роспотребнадзор проводит проверку», — говорится в публикации городского паблика. Источники URA.RU уточняют, что случаи нарушений санитарных норм в общепите Ноябрьска фиксируются не впервые за последнее время. В городе циркулирует информация о возможной поставке некачественной курицы, которая могла быть заражена сальмонеллой. Представители городского управления Роспотребнадзора пока воздерживаются от комментариев по ситуации. Корреспондент агентства направил официальный запрос, ответ ожидается. Вместе с тем, закрытие заведения подтверждается данными онлайн-карт. Корреспондент URA.RU пытался связаться для комментариев с местным предпринимателем, но оба телефоных номера, указанных в интернете, оказались временно недоступны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...